La Casa Blanca lanza un mapa de arrestos de inmigrantes españoles y los compara con extraterrestres: “Están entre nosotros”

Una jugada inesperada que ha dejado sin palabras a la comunidad internacional. La Casa Blanca ha sorprendido a los usuarios digitales con el lanzamiento de una plataforma interactiva que mezcla la ciencia ficción con la política migratoria más estricta. El Gobierno estadounidense ha publicado de forma oficial un interactivo mapa de arrestos de inmigrantes, entre los que se señala a España, bajo una estética que imita las grandes producciones de Hollywood sobre alienígenas, una decisión que ya genera un intenso debate global.
Al entrar al sitio web, titulado de forma directa como “aliens” (extranjeros o extraterrestres, en su doble acepción en inglés), el usuario se encuentra con la silueta de un ser del espacio exterior caminando por una zona desértica. Esta polémica portada busca satirizar y burlarse de las teorías de la conspiración que afirman que las autoridades de Washington ocultan secretos clasificados sobre el cosmos. Sin embargo, detrás de la broma visual se esconde una base de datos de enorme relevancia geopolítica.
El mapa de arrestos de inmigrantes que imita a Star Wars
La experiencia de navegación en este nuevo portal oficial emula los minutos iniciales de la mítica saga cinematográfica creada por George Lucas. Al deslizarse por la pantalla, el usuario observa textos amarillos que suben de forma diagonal sobre un fondo negro donde caen estrellas de forma continua. Una producción digital cuidada al milímetro para captar la atención del público más joven y tecnológico.
“Caminan entre nosotros”, se puede leer de manera destacada en uno de los bloques principales de texto que emergen en la pantalla. La narrativa oficial del portal continúa con un tono que roza la ironía: “Durante 60 años, el gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Han estado viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana”.
Esta polémica analogía prosigue detallando que estas personas han comprado en los mismos establecimientos comerciales y han asistido a las mismas escuelas que los ciudadanos nativos, llevando lo que denominan “una vida humana aparentemente normal”.
Las alarmantes cifras tras el contador de “encuentros” espaciales
Más allá de la llamativa puesta en escena visual, el elemento que ha encendido todas las alarmas de las organizaciones de derechos humanos se encuentra en la parte inferior de la interfaz. Un contador digital monitoriza en tiempo real el número de lo que la plataforma denomina de forma eufemística “encuentros”. Al momento del lanzamiento, la cifra ya ascendía a la escalofriante cantidad de 3,1 millones de registros, un número que continúa incrementándose de forma automática cada pocos minutos.
Aunque la web gubernamental no aclara de forma explícita el rango cronológico exacto que abarca este mapeo de detenciones, expertos en demografía y flujos migratorios de los principales laboratorios de ideas norteamericanos ya han cruzado los datos. Todo apunta a que la cifra coincide con el último informe oficial emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Dicho documento recoge las detenciones de ciudadanos indocumentados efectuadas en las fronteras estadounidenses durante el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y abril del presente año.
Este lanzamiento marca un antes y un después en la estrategia de comunicación institucional de Estados Unidos, transformando un indicador de gestión de seguridad nacional y crisis humanitaria en un fenómeno transmedia con mecánicas de gamificación. Las próximas horas serán clave para conocer la reacción de las diferentes fuerzas políticas y de los países de origen de los millones de migrantes censados en este controvertido mapa intergaláctico.