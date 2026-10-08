internacional

Una camiseta de España se cuela en las protestas de un mitin de Trump: “Gente de muy mal aspecto”

Al menos una decena de manifestantes fueron expulsados de un mitin del presidente en Texas, entre ellos un joven con la elástica de la selección
Una camiseta de España se cuela en las protestas de un mitin de Trump
Una camiseta de España se cuela en las protestas de un mitin de Trump.
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

Al menos una decena de manifestantes fueron expulsados de un mitin de Donald Trump en Texas, Estados Unidos, después de interrumpir en varias ocasiones la intervención del presidente estadounidense.

Entre los asistentes desalojados llamó especialmente la atención una persona que vestía una camiseta de la selección española de fútbol.

Según informa La Vanguardia, Trump reaccionó a las protestas con burlas dirigidas a algunos de los expulsados.

Noticias relacionadas
  1. EEUU imputa a Maduro y su esposa por liderar un "sistema de torturas" en VenezuelaEEUU imputa a Maduro y su esposa por liderar un “sistema de torturas” en Venezuela

Durante su intervención, llegó a decir de una persona que “tiene que perder mucho peso”, mientras que a otros manifestantes los describió como “gente de muy mal aspecto”.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas