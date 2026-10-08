Una camiseta de España se cuela en las protestas de un mitin de Trump: “Gente de muy mal aspecto”

Al menos una decena de manifestantes fueron expulsados de un mitin de Donald Trump en Texas, Estados Unidos, después de interrumpir en varias ocasiones la intervención del presidente estadounidense.
Entre los asistentes desalojados llamó especialmente la atención una persona que vestía una camiseta de la selección española de fútbol.
Según informa La Vanguardia, Trump reaccionó a las protestas con burlas dirigidas a algunos de los expulsados.
Durante su intervención, llegó a decir de una persona que “tiene que perder mucho peso”, mientras que a otros manifestantes los describió como “gente de muy mal aspecto”.
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