Torres, tajante con PP y Vox: “Negar la acogida de menores es ir contra la Constitución”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha protagonizado este martes en Aragón una contundente comparecencia en la que ha denunciado la “incoherencia” política de Vox respecto a la gestión migratoria y el reparto de menores no acompañados.
Torres ha recordado que la formación de Santiago Abascal abandonó los gobiernos autonómicos en el verano de 2024 porque el Partido Popular aceptó la acogida de 300 menores canarios, mientras que ahora, tras el pacto de la formación de ultraderecha con el PP en Aragón, “regresan a los gobiernos cuando hay miles de menores distribuidos”.
“Se van cuando eran 300 y regresan cuando hay miles. Y además diciendo que no van a aceptar a ninguno más”, ha afeado el ministro. “El que va a ser consejero de Derechos Sociales de Aragón dice que no va a acoger a ningún niño migrante más que venga de Canarias, Ceuta o Melilla“, ha insistido.
Una ley “igual para todos” y basada en la Constitución
Torres ha centrado gran parte de su intervención en defender la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, subrayando que no es una medida exclusiva para los territorios que actualmente sufren mayor presión, como Canarias, Ceuta y Melilla, sino una norma de carácter nacional.
“Si un día Aragón está en contingencia migratoria, también se puede acoger a esta ley. Es igual para todos”, ha explicado el ministro. Torres ha detallado que el proceso es “garantista” y se basa en una distribución objetiva por población.
“Todos los menores son iguales”
El ministro ha insistido en que la prioridad del Gobierno de España es “darle una respuesta digna a cualquier menor, porque todos son iguales, sea de un color su tez o de otra”. Para Torres, el rechazo a la acogida no es solo una cuestión política, sino un ataque directo a la Carta Magna: “Esa ley está en la Constitución; negarse a recibir a un menor es ir contra la Constitución”.
El ministro ha concluido lanzando una pregunta directa a los líderes del Partido Popular y Vox: “Si la prioridad nacional de Feijóo y de Abascal es ir contra la Constitución, que lo digan”.