Valverde: “No estoy preocupado por el juego, después de una derrota siempre hay un pequeño terremoto”

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado no estar “preocupado” por el juego de su equipo en Butarque, en la derrota frente al CD Leganés en la última jornada de LaLiga Santander, sino que cree que acusaron “demasiado” el golpe de los dos goles en un minuto de los ‘pepineros’.

“No estoy preocupado por el juego. En el día del Girona no estoy preocupado por el juego. Ante el Leganés acusamos demasiado el golpe de los dos goles. Hubo fases en el primer tiempo en Leganés en que jugamos muy bien”, manifestó Valverde en rueda de prensa.

No obstante, reconoció que deben mejorar para evitar otro “accidente” como el de Leganés. “Cuando no ganas siempre piensas que tienes que mejorar, que te ha faltado algo. El otro día empezamos muy bien, en el primer tiempo no estaba preocupado porque el juego iba fluido. Tras ese minuto, sí me preocupé porque no generamos tanto como debíamos”, argumentó.

“¿Crees que algún equipo no necesita los puntos? Nosotros los necesitamos, claro que sí, el otro día también y ahora con más razón, después de una derrota siempre hay un pequeño terremoto”, reconoció en este sentido el técnico.

Y es que el extremeño le da vueltas a qué pasó. “Piensas en qué ha podido pasar, en por qué y de qué manera encajamos los goles y por qué no tuvimos respuesta para crear más peligro, en por qué no atacamos mejor. Hay cosas inexplicables, como que te hagan un gol, saques de centro y te hagan el segundo, pero puede suceder y en la respuesta no estuvimos demasiado bien”, se sinceró.

Tampoco cree el técnico azulgrana que, en función del once inicial que ponga ante el Athletic, esté señalando a nadie por esa derrota. “Intentaré hacer la mejor alineación para ganar. Mi equipo siempre ha tenido una actitud extraordinaria, aunque nos podamos equivocar en algún momento”, aseguró.

“Cuando dejas de ganar unos puntos que te darían una distancia respecto a los rivales, vas apretado y ahora vamos apretados respecto a rivales importantes”, apuntó respecto a que ahora, pese a seguir líderes empatados con un Real Madrid que también perdió, ante el Sevilla, esté todo más igualado.

En cuanto a por qué ve como un “accidente” esa derrota, Valverde consideró que “tal y como se produjo la derrota, es muy raro que cualquier equipo encaje dos goles en un minuto”. “Desde ese punto de vista es un accidente, pero de que tenemos que mejorar no tengo ninguna duda”, añadió.

Sobre el partido contra el Athletic, el entrenador del conjunto catalán opinó que será de nuevo una trampa. “Teniendo en cuenta el espíritu que tiene el Athletic, nos espera un partido muy intenso y muy físico, y superar esa primera presión se antoja fundamental para que podamos desarrollar nuestro juego”, apuntó.

“Tienen voluntad, te incomodan, te aprietan durante los 90 minutos, sabemos de la dificultad que va a tener porque lo hacen muy bien. Berizzo no engaña a nadie, va directo a lo que busca. Quiere dominar el partido y negar el partido al rival, lo hizo en el Celta y el Sevilla y lo está haciendo en el Athletic. Tiene equipos con personalidad que siempre quieren la pelota, y con un gran espíritu”, señaló del técnico rival.

Por otro lado, sobre la propuesta de la Junta Directiva de cambiar el escudo, se mostró a favor aunque dubitativo. “Sí, me gusta. Las variaciones son pequeñas, habrá opiniones para todos los gustos. Me parece perfectamente reconocible”, aportó al debate creado en el barcelonismo.

El central francés Umtiti, con molestias en la rodilla, baja contra el Athletic

El jugador del FC Barcelona Samuel Umtiti tiene unas molestias en la rodilla y será baja para el partido de este sábado contra el Athletic Club en el Camp Nou, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander.

“Tiene molestias en la rodilla, el miércoles no puede jugar y vamos a ver el siguiente partido, a ver si podemos contar con él pronto. Son unas molestias”, apuntó el técnico, Ernesto Valverde, en rueda de prensa.

Umtiti será baja también para el duelo del próximo miércoles contra el Tottenham de la Liga de Campeones, en este caso por sanción tras su expulsión en el primer partido ante el PSV holandés.

Valverde sí tiene a su disposición al resto de la plantilla, incluido un Clement Lenglet que, tras cumplir sanción, será en principio el recambio de Umtiti en el eje de la defensa junto a Gerard Piqué o Thomas Vermaelen.

En la sesión de este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper estuvieron los jugadores disponibles de la primera plantilla más el guardameta del filial Iñaki Peña.