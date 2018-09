Vuelven los atascos: la peor pesadilla de la Autopista del Norte

Se acaban las vacaciones y la vuelta al trabajo, a las aulas, a las clases en la Universidad de La Laguna (ULL) y una agenda sanitaria normalizada, vuelven a poner de manifiesto lo que ya tristemente es un clásico para los usuarios de la Autopista del Norte (TF-5) y al que desde hace dos décadas se le busca, sin éxito, una solución: los atascos.

Las retenciones de ayer no fueron una excepción. Comenzaron desde temprano pero la hora más crítica fue cerca de las 09.00 y su punto más conflictivo entre Guamasa y la rotonda del Padre Anchieta, en La Laguna, con el consiguiente bloqueo de la Avenida de la Trinidad. De hecho, todos los tramos de acceso a la Ciudad de los Adelantados se vieron afectados debido a la cantidad de vehículos en la misma franja horaria.

Tampoco esta situación es achacable a un solo motivo: el inicio de las clases en la ULL, como apuntaron algunos. Esto último solo agravó una situación que ya de por sí es compleja y que se debe a la incapacidad de la vía de evacuar el gran volumen de vehículos que soporta a diario, sostiene el director insular de Fomento, Miguel Becerra.

“No ha habido ninguna causa extraordinaria, no se produjeron accidentes de tráfico, tampoco se están realizando obras en la carretera, ni ningún otro elemento al que echarle la culpa. No se puede buscar el problema en un solo factor”, insiste.

A su juicio, las soluciones pasan por varias vías: aumentar la capacidad de la TF-5 mediante el carril bus vao entre Los Realejos y la capital tinerfeña, un proyecto que depende del Gobierno de Canarias; la finalización del Anillo insular, pendiente de la firma del Convenio de Carreteras por parte del Ejecutivo central; y una serie de actuaciones puntuales en las que trabaja el Cabildo de Tenerife.

Entre ellas, la separación del tráfico peatonal del tráfico viario del Padre Anchieta a través de unas pasarelas que, según Becerra, se conocerán este mismo mes; y el soterramiento de la carretera de La Esperanza para que todo el tráfico de esa vía se conecte con la Autopista del Norte desde la TF-24 sin tener que pasar por la citada rotonda, como ocurre en la actualidad. Un proyecto que el director insular también espera que “se pueda aprobar próximamente”. A ello hay que añadirle otro que ya está terminado y del que se están elaborando los pliegos para sacarlo a licitación: la mejora del enlace de Lora y Tamayo con el camino de San Bartolomé de Geneto para incrementar la fluidez de tráfico en la zona suroeste de la Ciudad de los Adelantados.

Otra iniciativa para mejorar la movilidad es el proyecto del tercer carril desde Guamasa hasta Los Rodeos en sentido Santa Cruz, con una inversión que supera los seis millones de euros. Al respecto, Miguel Becerra precisa de que este proyecto “está pendiente del informe de AENA, dado que afecta al nuevo enlace del aeropuerto por el puente viejo”.

Respecto a los tres estacionamientos gratuitos que se construirán en la zona Norte para que los usuarios de la TF-5 puedan dejar su coche y coger la guagua, el Cabildo “está negociando con los propietarios la compra venta de los terrenos pero hay que presentar una serie de documentación y registrarla notarialmente”, indica. Los solares están ubicados en el entorno de Los Realejos, La Matanza y La Victoria de Acentejo, y tienen facilidad de acceso a la autopista.

Para mejorar la movilidad en la TF-5 lo único que está claro hasta el momento es que no hay una solución a corto plazo y que de mantenerse la actual matriculación de vehículos también se colapsarían los tres carriles. “Por eso estamos trabajando para invertir la tendencia que tiene la movilidad en la Isla, y que los usuarios vean en el transporte público una alternativa más económica al vehículo privado, mejorando las líneas de guaguas y contratando más personal en TITSA”, apostilla Becerra.

Mientras tanto, los usuarios deberán seguir soportando las colas y agudizando el ingenio para describir en redes sociales la pesadilla que sufren a diario y también hacer sugerencias, como crear una aplicación que diga cuánto tiempo pasan en la TF-5 “para terminar amargándonos del todo”, como publicó ayer en Twitter uno de ellos.

Más acciones concretas y menos propaganda inútil

El presidente de la patronal de la construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, siempre ha exigido una solución para el colapso de tráfico en la TF-5 y en los accesos al área metropolitana con propuestas concretas. Para él, la única manera de poner fin al problema es construir una vía de circunvalación a la zona metropolitana, “la única de España que no cuenta con una infraestructura de este tipo pese al número de habitantes que tiene”, remarca.

Izquierdo asegura que “ha habido una dejadez en Tenerife de los responsables públicos que no han sabido o no han querido buscar una solución al tráfico en la Isla”. Ello ha llevado a que ayer se repitiera una realidad cada vez más frecuente: la de “una isla colapsada y un sistema viario de caos total donde tanto en el Norte como en el Sur se paralizaron las carreteras por las colas continuas en todas las conexiones”.

El presidente de la patronal considera que no se puede “culpabilizar” de esta situación a la Universidad de La Laguna (ULL). “Los únicos culpables son los que han sido incapaces de solucionar esta situación en los últimos años”, manifiesta.

A su juicio, Tenerife “lleva muchos años esperando para que se ejecuten las obras necesarias que permitan acabar con las colas y no se ha hecho nada, salvo declaraciones, propaganda, ruedas de prensa, y presentación de infografías, de planes de movilidad que después ninguno se ha llevado a la práctica. Después de 23 años no se ha remodelado la TF-5, que en todo este tiempo solo ha tenido dos reasfaltados y por cierto, el último no está terminado. Es una inoperancia total, una falta de eficacia y de gestión. No podemos estar buscando enemigos por todas partes sin asumir la responsabilidad que cada uno y cada institución tiene”.

Por todo ello, Izquierdo cree que los responsables políticos deben exigirle al Gobierno de España “la firma inmediata del convenio de Carreteras, porque es una deuda histórica para Canarias”.

En lo que respecta al regional, la exigencia pasa por una mejor gestión burocrática y administrativa a la hora de sacar adelante los proyectos y licitar las obras, mientras que al Cabildo “hay que pedirle que se deje de tanta propaganda y autobombo inútil que no sirve para nada, haga cosas concretas, y no viva en ese mundo virtual en el que está permanentemente”, declara.