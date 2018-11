Maradona llama “hijo de puta” al presidente de CONMEBOL por trasladar a Madrid la Copa Libertadores

El entrenador argentino Diego Armando Maradona ha criticado con dureza la decisión se trasladar la final de la Copa Libertadores a Madrid, calificando de “hijo de puta” al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y lamentado que los dirigentes del fútbol sudamericano son “la lacra del fútbol”.

“A este Alejandro Domínguez: ¿Qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ir a ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid? ¿Pero qué somos? ¿Somos todos Macri (presidente de Argentina)? ¿Sabes lo que cuesta eso? Pero hijo de puta, pon seguridad y hazlo en cancha de Vélez”, arremetió Maradona en declaraciones a la emisora argentina La Red.

El ‘Pelusa’ extendió su crítica al resto de dirigentes del fútbol sudamericano. “Son la lacra del fútbol. No están capacitados para el cargo. No me jodas que Domínguez va a hablar del fútbol del mundo. No me digas que el ‘Chiqui’ Tapia (presidente de la federación argentina), que tiene más papada que el ‘Gordo’ Porcel (actor argentino famoso por su peso), va a hablar de fútbol”, lamentó.

El presidente de la CONMEBOL confirmó este jueves que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se jugará en el estadio Santiago Bernabéu el domingo 9 de diciembre, aunque ambos clubes han anunciado que apelarán esta decisión.