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Se suspende un partido de fútbol en Canarias… hasta que llega la Guardia Civil

'Todo Goles Radio' informó de la interrupción del partido de Tercera en Gran Canaria y de su posterior reanudación minutos después
Se suspende un partido de fútbol en Canarias... hasta que llega la Guardia Civil
El partido de Tercera Federación entre el Panadería Pulido San Mateo y el UD Añaza fue suspendido de forma momentánea. | Todo Goles Radio
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El partido de Tercera Federación entre el Panadería Pulido San Mateo y el UD Añaza fue suspendido de forma momentánea este sábado en Gran Canaria por incidentes en la grada, según informó en sus redes sociales Todo Goles Radio.

El encuentro, que se disputaba en el campo del conjunto grancanario, quedó interrumpido durante unos minutos mientras se producía la incidencia.

Posteriormente, el mismo medio público confirmó que el choque se reanudó tras la llegada de la Guardia Civil.

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Por ahora, no han trascendido detalles sobre la naturaleza exacta de los incidentes que obligaron a detener temporalmente el partido.

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