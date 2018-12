UPF intenta frenar la caída del gobierno local a cinco meses de las elecciones

La alcaldesa de Fuencaliente, amenazada por la retirada de apoyo del concejal socialista Luis Torres, ha convocado para el jueves a las 20:30 horas a los miembros de su partido, la Unión Progresista de Fuencaliente, y a los del Partido Socialista en el municipio, a la reunión en la que analizarán la situación del pacto de Gobierno con el Torres, suscrito tras las elecciones de mayo de 2015. En ese foro, Nieves Mary Rodríguez espera determinar cuál es el grado de inestabilidad de su gobierno.

Después de comprobar que el concejal socialista no se presentaba ayer en el Ayuntamiento de Fuencaliente, y a la vista de que no ha tomado la iniciativa de dar respuesta a su solicitud de reunión, la alcaldesa decidió convocar este encuentro. Indica Nieves Mary Rodríguez, con tres ediles a los que se ha sumado hasta ahora el apoyo del edil socialista, que “en ese momento, sino pasa nada antes, veremos si se puede reconducir la situación y no habrá más problemas de aquí a que se celebren las elecciones, o si la decisión de Luis Torres cuenta con el apoyo de su partido, porque algunos de ellos no saben aún qué es lo que piensa y lo que ha decidido”.

Los que sí lo saben con claridad, son los concejales de Coalición Canaria en el consistorio, con quienes Luis Torres ha mantenido al menos dos reuniónes en las últimas semanas para evaluar la conveniencia de presentar una moción de censura contra Nieves Mary Rodríguez. Esta posibilidad, aseguró ayer mismo el portavoz de los nacionalistas en el consistorio sureño, Víctor Gómez, “la hemos descartado porque a cinco meses de las elecciones lo lógico es esperar y que el pueblo se pronuncie en las urnas”. La decisión de CC tiene un componente no solo político sino “emocional”. Dice Gómez que “presentar una moción de censura ahora solo nos llevaría a victimizar a la alcaldesa”, una posición que entiende que podría resultar ventajosa para Rodríguez en la próxima cita con las urnas, en tan solo cinco meses.

El portavoz municipal de CC aseguró que “Luis Torres nos ha dicho que dejaría de apoyar a UPF antes de que terminara el año, pero aunque así sea nosotros no creemos que este sea momento para presentar una moción de censura”. Por su parte, el presidente del Comité Local del Partido Socialista en Fuencaliente, Luis Torres, quien además ostenta el cargo de teniente alcalde y concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Fuencaliente, asegura preguntado al respecto que “he hablado con mi secretario general de mi decisión y está será una semana decisiva, pero quedan aún reuniónes que celebrar”. La alcaldesa no sabe, tras la interlocución con varios miembros del Partido Socialista en Fuencaliente, si esta decisión de Luis Torres responde a lo que ella entiende como “una decisón personal del portavoz”, por el que se siente traicionada. Rodríguez habla de los posibles escenarios políticos posibles, uno de los cuales pasa por ser expulsada de la alcaldía en el marco de una moción de censura, con solo tres concejales frente a los cuatro de Coalición Canaria, o bien el mantenimiento de un gobierno en minoría tras la retirada del apoyo de su socio de Gobierno.