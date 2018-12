Denuncian el “tercermundista” consultorio médico de Las Galletas

Instalaciones que no reúnen las mínimas condiciones que se le suponen a un centro médico, con pasillos y salas sucias, un lavabo diminuto que comparte el personal sanitario con usuarios, familiares y hasta transeúntes, biombos rotos para separar a los pacientes mientras son atendidos, falta de seguridad a la entrada y ausencia de aire acondicionado. Son algunas de las quejas referidas al consultorio médico expresadas a este periódico por la Asociación de Vecinos de Las Galletas, que exige de una vez por todas un centro médico “de verdad y no tercermundista”, que dé respuesta a las necesidades de un núcleo habitado por alrededor de 8.000 personas.

“Hace unas semanas estaba con la máscara de oxígeno y entró un chico a robar al lado mío”, relató Zenaida Marcelino, usuaria y miembro de la asociación, que reaccionó quitándose el oxígeno para avisar a toda prisa al personal. Pero su queja va más allá. “Las bajas médicas no se sustituyen, solo hay una persona en el mostrador que está desbordada, los ventiladores no funcionan, las paredes están con manchas y el aspecto del suelo es que no se le pasa ni una escoba”, critica esta usuaria. Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos, Janet Alayón, recuerda además otra de las reivindicaciones prioritarias del pueblo. “No hay un pediatra que atienda a un niño y a partir de las siete de la tarde cierran y si te pasa algo tienes que ir a Los Cristianos”. Relata que semanas atrás una niña fue mordida en la cara por un perro y tuvo que ser atendida en El Fraile, “ante la falta de un profesional en Las Galletas”. Alayón remarca que el consultorio, “a diferencia de los centros de salud de núcleos aroneros como El Fraile y Valle San Lorenzo, es un salón, no hay nada”, y recuerda que en él prestan servicio dos médicos de mañana y dos de tarde junto a otros tantos enfermeros, excepto los martes, que se reduce la plantilla a la mitad.

La asociación vecinal tiene muy claro que la “gran prioridad” de los vecinos, hoy por hoy, es un nuevo centro de salud. Fuentes municipales confirmaron ayer a este periódico que el Ayuntamiento está “al 500 por ciento” de acuerdo con los vecinos de Las Galletas. “La sanidad es un derecho básico y una competencia exclusiva del Gobierno de Canarias que ha hecho una dejadez absoluta de sus competencias”, indicaron desde el Consistorio.

“La dejadez llega hasta el punto de que, teniendo la obligación y posibilidad de alquilar un local o de usar sus instrumentos de ordenación para dotar a Las Galletas de un centro de salud, es el Ayuntamiento de Arona el que mantiene abierto el actual consultorio y lo hace levantando reparos de legalidad cada mes, porque los técnicos municipales recuerdan una y otra vez que, al ser una competencia exclusiva del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento no debería hacerse cargo”, añadieron desde el grupo de gobierno municipal, que garantiza que no mirará hacia otro lado en este asunto. “De la misma forma que garantizamos el mantenimiento de la cobertura sanitaria a los vecinos, exigimos al Gobierno de Canarias que deje de dar excusas sobre Las Galletas, Los Cristianos o el Hospital del Sur”, apostillaron las fuentes municipales consultadas.