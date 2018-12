Ecommfest 2018 reunió en Tenerife a una docena de expertos del comercio electrónico

El Cabildo de Tenerife, a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife, y FreshCommerce, primera agencia web de Canarias especializada en comercio electrónico, organizaron el jueves 29 la tercera edición de Ecommfest. La actividad, que se desarrolló en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, contó con una docena de expertos en comercio electrónico. Dirigida a empresarios y emprendedores del archipiélago, tanto si venden su producto o servicio online como si están pensando en hacerlo, así como a autónomos y público general interesado en conocer la realidad del e-Commerce. El evento contó con la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el fundador director de proyectos de Fresh Commerce, Luis Alcalá y la responsable del departamento de Transport E-commerce y departamento comercial de grandes cuentas de SEUR, Karen Thouret.

Carlos Alonso destacó la importancia de que Tenerife “sea una isla más competitiva y para ello nuestras empresas deben contar con todas las herramientas posibles para comercializar sus productos. Desde INtech Tenerife y la estrategia Tenerife 2030 apoyamos este tipo de iniciativas porque mejoran la capacitación de nuestra sociedad”. Por su parte, Luis Alcalá explicó que en esta edición “hemos ampliado la oferta formativa con la incorporación de un workshop de aforo limitado con especialistas del sector, que junto a las charlas One to One, mesa redonda, networking, concursos, sorteos y la actuación de Abubukaka configuran un completo programa dedicado en exclusiva a la venta online”.

Como en las dos ediciones anteriores, Ecommfest mantiene su compromiso social y apuesta por la transformación digital del tercer sector y apoyo al comercio electrónico destinando la recaudación por entradas a los premios a mejor proyecto social y mejor ecommerce para elegir, que recibirán 750 euros cada uno para la mejora de sus estrategias digitales.

Entre los expertos que intervienen destacaron Jordi Ordoñez, consultor de eCommerce para marcas como Nike, Volkswagen, Colacao o Atrápalo; Noelia Ruiz, Ecommerce Sales Channel Manager de Caixa; David Jiménez, director comercial de Canarias Make Up; Karen Thouret, E-commerce & Corporate Major Accounts Manager de SEUR DPDgroup; Mónica Martín, Chief Digital Officer en Intersport; Jaime Garrastazu, CEO de Pompeiibrand; Josep Casas, CEO de Naturitas; y Ernesto Caccavale, Director de Alibaba Group para España y Portugal. Asimismo el evento contó con la participación del consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal y el consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello.

Ecommfest 2018 cuenta con el patrocinio de Grupo Valora- SEUR Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de desarrollo, IKEA, CEOE Tenerife, la Escuela Canaria de Negocios, Valóranos y Worten. El evento cuenta con la colaboración de: IEBS Bussiness School, Blogsterapp, Universidad Europea de Canarias, Canarias Excelencia Tecnológica, La Caixa, Hotel Silken Atlántida, Puralia, Heineken, Bodegas Monje, PC Componentes, TeidebyNight, Tirma, La Bola de Jorge Bosch, OpticalH.