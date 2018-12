La construcción colectiva de la puesta en valor de las producciones locales laguneras

La Laguna tiene entre sus virtudes la de ser un municipio muy diverso. Agrícola y urbano, científico y tradicional, disperso y cercano. Todos esos valores también se plasman en eso que llamamos productos locales y su riqueza. Hace ya cierto tiempo una persona querida y recordada como Pedro Molina sembró una semilla en el Foro Económico y Social, la de la necesidad de crear espacios que pongan en valor lo local, la cercanía, la economía que genera algo que nace o se hace a poca distancia de donde vivimos, paseamos o trabajamos. La Feria de La Laguna surge de esa voluntad y además dentro de un espacio, como el Foro, donde hay una pluralidad de personas y organizaciones.

Hay que agradecer a las mujeres y hombres que llevan ya varios años en ese órgano de participación empeñados en lograr desarrollar este proyecto. Especialmente quiero señalar la labor constante en esta tarea de nuestra compañera Maite Esteban, que creo que ha demostrado de sobra su compromiso a un nivel que pocos partidos podrán decir lo mismo.

Desde el Foro se han lanzado propuestas, se ha debatido y reflexionado, se ha organizado buena parte de lo que es hoy la Feria de La Laguna, cuya primera sesión se celebró el pasado mes de mayo. También el Reglamento de uso de la marca De La Laguna ha sido objeto de un intenso trabajo, trabajo voluntario y generoso para evitar errores como el que acabó en 2016 con 40.000 euros públicos invertidos en una vía de uso de esta marca que resultó un camino fallido.

Frente a la imagen de bronca y confrontación que en algún momento se vende, la realidad es que los escasos espacios de trabajo compartido están generando procesos que alabamos y apoyamos. No quiero, en este sentido, que queden dudas con respecto al compromiso de Unid@s se puede con este proyecto y otros similares, un compromiso vinculado a compartir una visión sobre la necesidad de desarrollar las producciones locales de nuestro municipio y ponerlas en valor. Hacer esto es destacar lo que se hace y quién lo hace, no solo del sector primario, también en el mundo del comercio, la cultura, la artesanía, la ciencia, la tecnología… las diferentes facetas. Queremos desarrollar acciones en esta línea, pero no solo como acto de propaganda, como elemento que sirva para tomar el pulso del municipio, acciones que sean auditadas y de las que se obtengan elementos de retorno en los diferentes sectores y en los pequeños comercios de la zona. Además apostamos por una Feria que sea capaz de estar por el municipio en su conjunto, no en una única zona. Que sea reflejo de lo que somos.

En el pleno de este mes acordamos por mayoría dar un paso en el reconocimiento colectivo de las producciones locales, en la consolidación de estos proyectos y en un uso responsable de los mismos. En este sentido creemos que hacemos un flaco favor cuando desde lo político tratamos de patrimonializar eventos como este, obviando la construcción colectiva de las propuestas. La Feria De La Laguna no es cosa de Coalición Canaria o de Unid@s se puede, es cosa de todos los laguneros y laguneras, así debe seguir siendo, incluso en el calor del periodo electoral que tenemos por delante.

Creo que el acuerdo de la mayoría del Pleno, vinculado con este asunto, reflejó esa voluntad de pluralidad que debe recuperar La Laguna, de una institución y un territorio que no es patrimonio de un partido político, por mucho tiempo que lleve en el poder. Ojalá logremos más acuerdos en este mismo sentido en lo que queda de mandato y espero que los interioricemos para ser más eficientes en lo principal, mejorar la vida de las personas, no de nuestras organizaciones o de quienes pagan las campañas.

*Portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna