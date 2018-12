La medalla de oro de Paola Hernández reluce en DIARIO DE AVISOS

La campeona del Mundo con España sub 17 en el Mundial de Uruguay, Paola Hernández, visitó las modernas instalaciones de Plató del Atlántico, y por ende, la redacción de DIARIO DE AVISOS, donde la joven futbolista tinerfeña mostró la medalla de oro recientemente conquistada. Paola cierra un 2018 de ensueño con los titulos de Europa y del mundo.

Dos conquistas que para Paola, siendo importante las dos, ha tenido más repercusión la última. “Hay diferencia entre uno y otro. Ha tenido más repercusión el Mundial, los medios de comunicación se han volcado más, he recibido multitud de mensajes de apoyos, los partidos se pudieron ver por Eurosport, y la verdad es que el Mundial lo he vivido con más intensidad”, aseguró.

El pasado lunes, después de la recepción que le dispensó el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, tomó un avión rumbo a Tenerife donde se imaginaba mientras viajaba que recibimiento iba a tener a su llegada al aeropuerto Tenerife Norte. Las expectativas fueron más de lo que en un principio esperaba.

“Nunca me imaginé tantas televisiones, ni tanta gente allí recibiéndome. Incluso a amigos de mis padres que no veía desde hacía un montón de tiempo fueron. Solo tengo palabras de agradecimiento”.

Otro de los momentos álgidos de la estancia de Paola en Tenerife fue su primer día cuando fue al colegio La Salle San Ildefonso donde cursa sus estudios. “Todos los profesores y compañeros me aplaudieron en el pasillo. Los profesores cada vez que había cambios de hora se acercaban, me daban un beso y me felicitaban. La verdad es que se me pusieron los mofletes colorados. También mientras estuve concentrada en Uruguay los compañeros me enviaron videos de apoyo, sobre todo por parte de mis amigos más cercanos”.

Uno de los principales baluartes en la progresión de Paola Hernández en su carrera como futbolista es el técnico tinerfeño Andrés Clavijo, que en el Mundial desempeñó el cargo de Jefe de Delegación de la selección. La centrocampista del Granadilla no olvida como llegó hasta la cúspide. “Andrés tiene mucha culpa de todo lo bueno que me está pasando. Todo empezó cuando el me convocó para la selección canaria. Me dio mucho protagonismo, jugué las dos fases del Campeonato de España, y justo en la primera de ellas me fue a ver la seleccionadora de España Toña Is a Cantabria. Me vio, me convocó por primera vez para jugar con España, y supongo que Andrés le habló de mi. Por eso Clavijo tiene una incidencia directa en que haya ido a la selección española”.

< ► > La medalla de oro de Paola Hernández reluce en DIARIO DE AVISOS. | FOTO: Sergio Méndez

Una de las imágenes más curiosas que nos dejó el Mundial de Uruguay fue cuando en la celebración por el título de la Roja sub 17 a Paola se le veía en un segundo plano y en compañía de la guardameta suplente de España. Como suele suceder en todos los grupos se hace más empatía con unas que con otras.

“Al final cuando convives con gente durante un mes si solo somos compañeras, pues mal asunto. La guardameta que mencionas es de Granada y era un lote. Estaba con ella casi todo el día riéndonos de las compañeras del Norte que tienen más poca gracia…(risas). Sobre todo con las andaluzas y una madrileña que me tocó en la habitación hice muy buenas migas, con el resto del grupo también, aunque siempre hay algunas con las que guardas más amistad”, afirmó.

Paola no lleva mal lo de atender a la prensa en unos días convulsos por el ajetreo que supone ir de un sitio a otro y atender todas las peticiones que reclaman su presencia, aunque todo lo da por bien empleado por la medalla de oro que lleva colgada al cuello.

“La ocasión lo merece y es normal que atienda a todo el mundo, porque sino sería un poco feo. Lo peor que llevo es siempre que llego a clase después de haber ganado algún título, porque me sonrojo como ya te comenté antes. Pero se compensa por el orgullo de llevar la medalla y que vaya por la calle y gente que no conozco de nada me paren para felicitarme”.

El próximo futuro de Paola está centrado en los estudios y seguir jugando con el Granadilla Tenerife Egatesa aunque no descarta irse a la Península si dentro de unos años llegara una oferta de un club penínsular. “Lo primero que quiero es acabar el bachillerato, ya luego la carrera puedo hacerla en una univesidad de la Península. Para nada me siento atada al Granadilla, aunque si es verdad que es el club de mi tierra, y siempre será algo más especial, pero si tuviera la oportunidad de crecer en otro sitio donde me valorasen más me iría sin ningún problema”.

Y es que la presencia de Paola en el primer equipo es meramente testimonial. La tinerfeña no tiene pelos en la lengua cuando demanda más oportunidades en el equipo de Pier Cherubino.

“Entreno todas las semanas con el primer equipo. Nunca lo hago con el filial a no ser que sea en un partido importante y entrene algunos días con el filial. Busco tener un papel un poco más importante, aunque se que es complicado porque soy muy joven y siempre se nos pone la etiqueta de que no tenemos experiencia. A los entrenadores les da miedo ponerte y que la cagues, pero pienso que si no me pone no se puede saber si la cago o si meto un gol por la escuadra”.

Por último, Paola Hernández baraja varias carreras con las que ganarse la vida en el día de mañana. “Tengo tres en mente: INEF porqué está relacionado con el deporte, también la carrera de fisio porque me gusta la Biología y la Física y Química, y aunque sería complicado compaginarla con el deporte, la otra es Educación Especial. La de los niños con discapacidad mental me llama un montón la atención.

Enfrente del cole está ASPRONTE y me toca de cerca. Además, una amiga tiene una tía con síndrome de Down, por lo que desde siempre me ha llamado la atención. Si no hiciera deporte sería la que más me gustaría escoger”.