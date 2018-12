A falta de otras cosas que tratar, se ha puesto de moda lo vintage, que para nosotros era lo camp. Es decir, un pasado relativamente reciente y hortera, que al fin y al cabo se echa de menos. La serie Arde Madrid, con Paco León e Inma Cuesta como protagonistas, nos ofrece toda una cuerada de vintage, con Ava Gardner como figura principal. Está rodada en blanco y negro, lo que es muy propio, y le da a la serie un aire del No-Do. Franco es vintage y sus generales también, no digamos los collares de doña Carmen. Dentro de poco, hasta Pedro Sánchez será vintage, aunque todavía no. A mí me ha parecido vintage, incluso, el mensaje del rey, en el que el monarca no ha dicho absolutamente nada. Ha sido el más flojo de su corta serie. Un mensaje debe ir acompañado de eso que llaman contenido y este es un mensaje poco convincente y poco valiente. Supongo que la prudencia real ha vencido a la audacia de su padre, que además de cachondo es un hombre bregado en fregados políticos en esta España convulsa en la que todos vivimos y hemos vivido. A mí, qué quieren que les diga, me desilusionó don Felipe. No digamos Trump, que le dijo a un niño de cinco años que Papá Noel no existía, sino que los papanoeles eran los padres. Vaya tipejo. Ahora todo el mundo se empeña en traernos a Ava Gardner, a Charlton Heston y a todos los que invitó a venir a España Samuel Bronston para rodar sus superproducciones, carísimas en América y menos gravosas en nuestro país, porque los extras cobraban un bocata y cincuenta pesetas. Pero, en fin, como cualquier tiempo pasado fue mejor, ahí tienen esos intentos vintages para alegrarnos la vida. Porque el presente es infinitamente peor. Incluso el discurso del rey.