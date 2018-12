Los coches saturan el mirador del Roque de los Muchachos en horas punta

El Patronato del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente analizó los resultados del estudio que se ha realizado sobre el volumen de vehículos que recibe diariamente el mirador del Roque de Los Muchachos, el punto más alto de la isla de La Palma, donde se ha puesto de manifiesto que la mayor parte de los días, en la franja horaria que va entre las once de la mañana y las dos de la tarde, el aparcamiento habilitado en la zona se ve desbordado.

Al mediodía se llegan a registrar en muchos días más de un centenar de coches, cuando el número de plazas habilitadas son tan solo 26, según recoge este informe que analiza día a día y por horas el estacionamiento en el mirador del Roque de Los Muchachos entre los meses de enero y octubre de la presente anualidad.

Una situación crítica por la importante afluencia de vehículos, en un espacio protegido de notable sensibilidad, cuya solución se va a estudiar por parte del Cabildo, el Ayuntamiento de Garafía y el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

La ampliación de las plazas de aparcamiento se ha descartado, según comentó el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, quien señaló que “vamos a estudiar de forma conjunta una solución con el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos para regular este acceso y darle un poco de coherencia porque si no vamos a tener un problema”.

El presidente adelantó que la previsión que manejan es que se pueda canalizar a través de una lanzadera entre el Centro de Visitantes y el mirador del Roque de los Muchachos para regular el acceso hasta el punto más alto de la isla. Un Centro de Visitantes, cuya obra civil entregó la empresa constructora al Cabildo hace unos veinte días y ahora se encuentra en proceso la encomienda a Tragsa para dotar al edificio del equipamiento, cuya ejecución tendrá once meses de plazo.

Delegación

En lo que se refiere a la delegación de las competencias del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente del Gobierno de Canarias al Cabildo, Pestana indicó que “parece que ahora se va a activar después de cuatro años” y advirtió de que la institución insular va a reivindicar “que se actualicen los valores al momento en que se realizo la transferencia del Estado a la Comunidad Autónoma”.

Esto representa alrededor de dos millones de euros más, dirigidos especialmente al capítulo seis de inversiones, cuya inclusión van a negociar con el Gobierno canario en el decreto de delegación de las competencias.

“Comprendimos que en época de crisis, el Gobierno de Canarias ajustara por ahí y destinara más recursos a educación y sanidad para mantener esos servicios públicos esenciales, pero una vez que estamos en otra situación económica y de financiación de las administraciones, no es lógico que si vas a delegar, ahorres en la delegación”. “Recibiste unos ahorros del Estado y no te puedes ahorrar esas cantidades cuando el ejercicio lo va a realizar otra administración”, insistió Pestana en referencia a la posición que debería adoptar el Gobierno en esta transferencia. No obstante, confió en que “políticamente lo resolvamos bien”.