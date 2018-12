Manuela Carmena se hace “instagramer” y lo celebra con sus famosas magdalenas

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, estrena cuenta en Instagram, y lo hace por todo lo alto: con más de 24.000 seguidores en solo cuatro días. “Desde esta cuenta, y con la ayuda de mi equipo, os iré contando cosas de mi día a día y otras muchas historias”, desvela en la biografía de su nuevo perfil.

La política tiene madera de instagramer, y ya ha realizado dos publicaciones. En la primera, muestra cómo hace sus famosas magdalenas y añade: “Buenas tardes madrileños y madrileñas, me han insistido en que muchos de vosotros y vosotras estáis por aquí, en Instagram. Espero que me acojáis bien, mi equipo me echará una mano para teneros al día. Aprovechando este domingo, y el poco tiempo libre, he podido hacer magdalenas, y este ha sido el resultado”. En la segunda, se le puede ver leyendo en el metro, una de sus aficiones favoritas.

Carmena aprovecha esta plataforma para instruir a sus seguidores: “He acabado la magnífica biografía de Carmen de Burgos, escritora feminista de la generación del 98, y considerada la primera periodista profesional de España. Me ha encantado y cautivado su historia: ella organizó, en 1921, la primera manifestación de sufragistas frente al Congreso para entregar las reivindicaciones feministas en materia de igualdad legal y protección de la mujer. Os la recomiendo encarecidamente. Que no se pierda la magia, la inmensidad de conocimientos y los viajes que nos da la lectura . Nos seguimos viendo por aquí”. Acto seguido, añadió varios hashtags, entre ellos “#instagramer”. Y sin duda, tiene futuro en esta red de la imagen.