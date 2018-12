María José: “La carita de felicidad de Ayala al vernos me levanta el ánimo”

La UD Granadilla Tenerife Egatesa acabó el año de la peor manera posible, pero hay tiempo de poder enmendar la plana ya que la Liga Iberdrola se encuentra a mitad de camino. Una primera vuelta muy irregular por parte de las sureñas que acabaron en el séptimo puesto.

El cuadro isleño ha pasado por dos momentos críticos: lo sucedido con Toni Ayala, que tuvo que dejar el banquillo sureño por una dolencia cardiovascular de la que se restablece en su domicilio. Un golpe muy duro en el estado anímico de las jugadores que ven a Toni Ayala como un segundo padre. El otro varapalo fue en el terreno deportivo con las cuatro derrotas consecutivas, el añadido de la eliminación de la Copa de la Reina, y el mal sabor de boca que dejó la derrota ante el colista Madrid CFF en La Palmera.

Si hay una futbolista que conoce como nadie las entrañas de la UD Granadilla Tenerife Egatesa esa no es otra que María José Pérez, buque insignia del club, y un referente para las jóvenes canteranas que vienen apretando. La veterana jugadora valoró la primera vuelta de su equipo. “En líneas generales estamos compitiendo bien, aunque en el último mes, aparte de que hemos jugado con todos los grandes, hay que reconocer que estamos en una mala racha. Cada vez que te llegan encajamos un gol y cuando generamos ocasiones no las facturamos. Esta situación hace que te metas en una mala dinámica. Son cosas que suelen ocurrir en el fútbol. El próximo año empezaremos de otra manera y esperamos que los resultados sean más favorables”.

Pese a acabar, en el ecuador de la competición, en la séptima posición hay la sensación en el entorno del club sureño que se han escapado más puntos de los esperados, y ante rivales inferiores como son el Huelva, Madrid CFF o Rayo Vallecano.

“Esos puntos que se nos han escapado de manera tonta son fruto de una mala racha. Estamos haciendo muy pocos goles y yo, como delantera, me hago cargo de que no estoy en mi mejor momento. Solo he podido marcar cuatro goles y eso lo nota el equipo. También nos hemos dejado puntos porque estamos compitiendo en una Liga muy fuerte. Le puedes ganar a cualquiera, pero también podemos perder con cualquiera”.

Está a punto de acabar el 2018, un año que quitando el último tramo de competición, ha resultado el mejor de la historia del club sureño, con un histórico cuarto puesto en la Liga Iberdrola y semifinales de la Copa de la Reina perdiendo en la prórroga ante el Atlético de Madrid a partido único celebrado en Reus. “Firmaría otro año así. Intentaremos acabar lo más arriba posible, aunque el objetivo del club es la permanencia. Pero es cierto que tenemos a la Isla y a Canarias un poco mal acostumbrados porque competimos con los mejores. Es muy complicado todos los años llegar al nivel en el que nos solemos mover. Ojalá que acabemos igual que éste o mejor, deseó María José.

No hay que olvidar que esta plantilla pasó hace muy poco tiempo por un duro trance tras la dolencia cardiovascular que padeció su entrenador Toni Ayala, de la que se restablece en su domicilio.

“Nos afectó bastante. Las primeras semanas no lo queríamos creer, fueron días duros porque estaba en juego una vida. Es como si se tratara de la vida de un familiar porque paso más horas con él que con mucha gente de mi familia. Estoy muy contenta porque la carita de felicidad de Ayala al vernos me levanta el ánimo, y me dan ganas de seguir para adelante, no solo por nosotras, sino también por él. Se lo merece”.

“Lo único que ha cambiado es que le gusta jugar más al ataque”

Cuando los resultados no son los esperados la figura del entrenador pasa al primer plano y Pier Cherubino no es la excepción. María José, un referente de la plantilla del Granadilla Egatesa, se deshace en elogios con su técnico. “Pier es una excelente persona y un excelente entrenador. Se ha tenido que adaptar a la situación del equipo que era muy difícil. El se ha dejado aconsejar, porque no ha cambiado la dinámica del equipo en ningún momento. Lo único que ha cambiado es que le gusta jugar más al ataque