Reventón Trail El Paso intentará ser sede del Mundial en el año 2020

Reventón Trail El Paso ha iniciado los contactos para ser sede del Mundial de trail en el año 2020. Así lo afirmó el director de la carrera de montaña palmera, Omar Hernández. “La experiencia adquirida por todo el equipo y la validación que nos otorga haber pasado por todos los rangos autonómicos y nacionales me hacen girar el timón y pensar en una evolución natural. Nos corresponde trabajar muy duro para intentar presentar nuestra candidatura al Campeonato del Mundo, siempre a expensas de los criterios internacionales. Nuestro objetivo está claro”, señaló al respecto.

Para lograr tal alto objetivo, la organización de esta carrera ya ha comenzado las reuniones con los dirigentes de la Real Federación Española de Atletismo, con la finalidad de preguntar por los criterios organizativos para acoger el Mundial de trail en 2020, año en que Reventón cumplirá su décimo aniversario.

No obstante, aún esos criterios no están del todo claros, por lo que habrá que aguardar a futuras decisiones de los organismos mundiales del atletismo para saber si La Palma podría acoger la gran cita del trail mundial. Si El Paso organizara esta gran cita, en la que se reunirían los mejores corredores de montaña del mundo, haría falta recabar los apoyos y los esfuerzos de muchos sectores, como reconoce Omar Hernández. “Cuando planteé este proyecto al Ayuntamiento de El Paso, administración que organiza la prueba, entendieron que es un proyecto de alcance y que necesita del apoyo institucional, empresarial y, por supuesto, del apoyo federativo. Hay que entender que este tipo de eventos internacionales captan la mirada de diferentes sectores que dan servicio a los corredores de cada país y que van dejando una estela de beneficios para muchos y muy diversos sectores. Es por este motivo por el que también necesitamos el apoyo de los canarios, de los palmeros y de los habitantes de El Paso”, explicó el director de Reventón Trail, quien tampoco descarta presentar la candidatura a albergar el Europeo de trail, aunque no lo ve del todo claro: “Los resultados de los europeos celebrados en años anteriores no han demostrado una gran aceptación por parte de los atletas de alta competición. Para paliar esta circunstancia, la IAAF prevé hacer cambios que irán por el mismo camino que los realizados en los mundiales de trail y que, a la vista está, han sido todo un éxito de participación y por la repercusión deportiva que se está obteniendo”, dijo en este sentido.

Antes de todo eso se celebrará la novena edición, para la que Reventón Trail está a un paso de agotar los dorsales de todas sus modalidades.