Santa Cruz recibe a Carnival para los próximos 30 años

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, entregó ayer, de forma simbólica, las llaves de la estación de cruceros al operador Carnival Corporation, una de las mayores compañías de viajes de ocio a nivel mundial, para su explotación durante 30 años. El acto, que se celebró en la misma terminal, coincidió con el atraque en primera escala y viaje inaugural del crucero AIDAnova, el primer buque propulsado por gas natural licuado (GNL) que llega a Canarias. Además, ha sido también la primera vez en la que se suministra GNL de barco a barco.

Durante el acto de entrega, el presidente de la Autoridad Portuaria resaltó la importancia de que el primer suministro de gas natural licuado a un crucero se haya producido en el puerto capitalino y señaló que la llegada de Carnival “consolida a Santa Cruz como uno de los tres principales puertos mundiales en tráfico de cruceros”. Asimismo, indicó que con esta concesión se da a la capital tinerfeña “seguridad y estabilidad” en las escalas de cruceros durante 30 años: “Hoy todos tenemos que felicitarnos por la llegada de esta compañía que dará un impulso al área metropolitana, que tendrá que prestar más servicios y mejorar sus infraestructuras”.

Suárez destacó también las características de la nueva terminal que se abrió en el año 2016 y que ofrece a los pasajeros los servicios más modernos con la tecnología más avanzada. Además, facilita el suministro de gas natural licuado favoreciendo las energías limpias y “respetando el mar”.

El vicepresidente de Carnival Corporation, Michel Nestour, se mostró muy agradecido a todas las autoridades por la “calurosa” bienvenida ofrecida a la compañía. “En el año 2012, Santa Cruz fue elegido por The Guardian como uno de los cinco mejores lugares para vivir del mundo; y no me sorprende”, señaló. “La llegada de Carnival coloca a Santa Cruz como uno de los grandes puertos de Europa”, declaró Nestour, quien aseguró que la inversión realizada por la compañía generará empleo y economía en la ciudad. Felicitó a Santa Cruz por ser “tan buenos anfitriones” y se mostró “orgulloso de que el primer barco ecológico” esté atracado en la Isla.

< ► > Santa Cruz recibe a Carnival para los próximos 30 años. | FOTO: Fran Pallero

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, indicó que “si al puerto le va bien, a la ciudad también”, y aseguró que la llegada de Carnival se debe también al “esfuerzo” de un equipo del puerto. Y mencionó a los anteriores presidentes de Puertos de Tenerife: Pedro Rodríguez Zaragoza y Ricardo Melchior. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, señaló que la llegada de Carnival es “una decisión estratégica”, pues hará crecer el destino en cuanto a número de cruceros. “La actividad de cruceros tiene futuro en la Isla” y es “muy importante” que Tenerife siga creciendo en este tipo de oferta turística. También recordó el esfuerzo y el trabajo del equipo de la Autoridad Portuaria, incluidos los dos expresidentes anteriores.

Pionero en GNL

El puerto de Santa Cruz de Tenerife es el primero de Canarias en recibir la nueva clase de cruceros ecológicos de última generación de Carnival Corporation, propulsados por GNL. Actualmente, la compañía tiene en construcción, para cinco de sus nueve líneas de cruceros, once barcos con esta tecnología.

Además de por contar con una flota pionera en el uso del GNL, la compañía también lidera la industria con otra innovación sin precedentes, al implementar el Sistema Avanzado de Calidad del Aire (AAQS en sus siglas en inglés), un sistema muy eficiente para los espacios pequeños de un barco. Carnival Corporation ha equipado 70 barcos de su flota con este sistema, que mejora significativamente las emisiones de aire.

El AIDAnova, con una eslora de 337 metros y un registro bruto de 183.200 toneladas, salió ayer del puerto capitalino, donde comenzará una travesía que llevará a sus 2.582 cruceristas a Puerto del Rosario, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria y Funchal, antes de regresar a la capital tinerfeña. El crucero cuenta con una tripulación de 1.500 personas, dispone de 21 tipos de camarotes, 17 restaurantes, 23 bares, 20 cubiertas y 11 plantas. En lo que va de año, siete navieras pertenecientes a Carnival Corporation han hecho escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.