Cien días después de Fitur

Los reflejos consisten, descritos muy domésticamente, en la reacción muscular a los estímulos externos, provocada por determinados impulsos nerviosos. Cuando un objeto se nos acerca volando, con pinta de acabar impactándonos en la cabeza, el cerebro nos envía una señal a la mano para que ésta corte su trayectoria, ahorrándonos el golpe. En otro escenario, si te va la vida en que a los turistas británicos no les deje de resultar atractiva la opción de Canarias, y te encuentras con que el 29 de marzo cualquier cosa puede pasar en el Reino Unido, lo inmediato es que las Islas reaccionen con reflejos en una doble dirección. De una parte, mimando aún más si cabe al mercado británico; y de otra, y qué mejor ocasión que la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, multiplicando esfuerzos para incrementar el peso que los turistas peninsulares vienen teniendo en las estadísticas anuales. No hay dos ferias iguales porque no hay dos años iguales. Cada momento tiene sus urgencias (prioridades que a veces se repiten, pero con matices). Factores como las crecientes incertidumbres que rodean al 29 de marzo británico animan a reforzar determinadas acciones, a pulir estrategias. En un sector tan exigente como el turístico es imprescindible seguir demostrando reflejos, para que las vulnerabilidades no arrinconen a los aciertos. Canarias está haciendo un buen trabajo en este terreno. En el Gobierno tenemos buenos gestores, profesionales cualificados que conocen cómo se mueven los mercados, y que actúan en consecuencia. Mañana no abre la WTM, en horas lo que arranca es Fitur, pero las dudas sobre Reino Unido constituyen una poderosa invitación a hilar especialmente fino en la captación de turistas españoles. Hay que mejorar sus cifras porque así debe hacerse, en general, y por si acaso las cifras de los británicos empiezan a resentirse, en particular. Ésta no es una feria cualquiera. Las incógnitas sobre los británicos empujan a volcarse con más fuerza en el turismo peninsular. Es probable que no se equivoquen las voces que auguran que el brexit no se hará efectivo el 29 de marzo, y bastante posible que opten por alargar el plazo; pero, ¿y si no?, ¿y si el Gobierno británico, en caída libre, acaba liándola todavía más? Crezcamos en la península al menos parte de lo que en el peor de los escenarios podemos acabar perdiendo en Reino Unido. Qué mejor momento para demostrar buenos reflejos. Dónde mejor que en Fitur, y también después, para ir a más con el turista nacional.