Competición desestima la denuncia del Levante por el ‘caso Chumi’ por estar “fuera de plazo”

La jueza única del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Carmen Pérez, ha desestimado este viernes la denuncia del Levante UD sobre una posible alineación indebida del FC Barcelona en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey por considerarla “fuera de plazo”, por lo que los blaugranas estarán en el sorteo de cuartos de esta tarde.

“La jueza única de Competición, Carmen Pérez, considera de acuerdo con la normativa vigente en la RFEF que la denuncia presentada por el Levante UD a las 9.33 horas de este viernes ha sido recibida fuera del plazo reglamentariamente establecido”, señaló la RFEF en un comunicado.

El Levante UD presentó su reclamación después de darse a conocer que el central azulgrana Juan Brandáriz ‘Chumi’, que estaba sancionado con el filial blaugrana, no podía jugar el partido de ida en el Ciutat de València, saldado por 2-1 a favor de los ‘granotas’. En la vuelta de este jueves, el Barça se impuso por 3-0.

El conjunto azulgrana se defendió con la circular de noviembre de la RFEF que cambiaba el Código Disciplinario en cuanto a las sanciones de los jugadores de un filial, en la que se regulaba que una sanción leve, como la acumulación de amarillas que tenía Chumi, se debía cumplir en la misma competición, en este caso en Liga.

La jueza única de Competición, una vez estudiada la denuncia del Levante y las alegaciones del FC Barcelona, ha decidido “mantener el resultado de la eliminatoria” y que el club blaugrana siga en el sorteo de cuartos de final de esta tarde “por las razones expuestas previamente”, que la denuncia llegó tarde.

El plazo acabó el pasado viernes 11 de enero a las 14.00 horas, al haberse jugado entre semana el partido y tener sólo un día hábil para denunciar, y Competición recuerda que al llegar fuera de plazo la denuncia queda “automáticamente convalidado” el resultado del partido.

No obstante, la jueza no aclara si Chumi podía o no podía jugar el partido de ida, por lo que en este sentido no da la razón ni a Levante ni a Barcelona. Sí reitera que la denuncia queda archivada por “extemporaneidad”.

“Esta resolución recoge el criterio que han aplicado repetidamente en sus decisiones tanto los Comités de Competición como de Apelación y el antiguo Comité Español de Disciplina Deportiva, como menciona expresamente la jueza de Competición”, señaló la Federación.