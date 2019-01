El Santa Úrsula lidera la rebelión de los modestos en Canarias

Pase lo que pase de aquí hasta el final de temporada, al CD Santa Úrsula nadie le va a quitar la felicidad de haber hecho una primera vuelta soberbia en el grupo canario de Tercera División. Se trata de un club históricamente acostumbrado a manejarse lejos de las posiciones de ascenso de la competición regional. Sus números son el mejor aval de que lo hecho hasta ahora por el conjunto norteño no es fruto de la casualidad. Es el equipo que más partidos ha ganado (11), el que menos ha perdido (2), uno de los menos goleados (13) y aventaja en tres puntos a su inmediato perseguidor. Uno de los artífices de la marcha del Santa Úrsula es su entrenador, Rubén García, que cumple dos temporadas y media en el banquillo del Argelio Tabares, tras entrenar al CD San Diego.

“Formamos un grupo de trabajo en el que todos estamos comprometidos y amamos lo que hacemos, desde la directiva y cuerpo técnico hasta los jugadores. Además, la capacidad que ha tenido el grupo para asimilar nuestra identidad de juego y trabajo diario ha sido fundamental”, señala García como una de las claves del éxito de su equipo.

A buen seguro que cuando arrancó la competición, allá por el mes de agosto, ni el más optimista del entorno del Santa Úrsula podía imaginar que su equipo comandaría un grupo canario con equipos como el Tenerife B, CD Mensajero, Santa Brígida o Lanzarote. Para Rubén García, la ambición del grupo es un factor a tener en cuenta.

“La directiva siempre nos ha permitido trabajar con plena capacidad. A partir de ahí, hemos tratado de preparar cada partido con la importancia que tiene, sin ponernos presión referente a las posiciones altas de la categoría, aunque siempre hemos sido ambiciosos y trataremos de seguir lo más arriba posible”.

Es evidente que el trabajo está medio hecho, ya que aún resta toda la segunda vuelta, que precisamente arranca este fin de semana. “Es momento de disfrutar la situación clasificatoria en la que estamos, pero todos somos conscientes de que debemos seguir trabajando. Mañana tenemos una nueva oportunidad para seguir sumando puntos”.

Y es que el choque de mañana ante el Tamaraceite (12.30 horas), el segundo clasificado, en la isla vecina es de vital importancia, ya que el liderato está en juego. En la primera vuelta ganaron los tinerfeños por 1-0 y se caerían del primer puesto si no puntúan en esta difícil visita. Para el entrenador natural de La Orotava, la trayectoria del recién ascendido Tamaraceite no es ninguna sorpresa. “Nosotros no podemos considerar al Tamaraceite como una revelación, ya sabíamos de su potencial antes de la competición. Trataremos de afrontar el partido trabajando todos los detalles que podemos controlar y ser lo más competitivos posible para conseguir sumar puntos”.

Para los que no han tenido la oportunidad de ver jugar al líder del grupo canario de Tercera División, Rubén García analiza el fútbol que hacen sus jugadores e invita a que los vean desenvolverse sobre el terreno de juego. “Somos un equipo muy competitivo en todos los aspectos, y animo al que pueda que venga a vernos. Somos un equipo equilibrado que nos gusta jugar al ataque, y que controlamos la posesión del juego. Defensivamente ejercemos una presión alta tras pérdida del balón”.

Rubén García es muy consciente de que esto es fútbol y lo que ahora es todo de color de rosa, a lo mejor al final del curso no se pone la guinda del play-off: “No estamos pensando en el play-off ahora. El sábado tenemos una nueva oportunidad de sumar tres puntos y solo depende de lo que hagamos ahora”, asegura.

Por último, Rubén valora el nivel que se está viendo en la categoría: “Es muy alto. Existe una igualdad notable que provoca que si no das el nivel en cada partido tu situación en la clasificación cambia en cuestión de dos jornadas”.