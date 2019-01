No valemos nada

Serán lo que sean, pero aquí los únicos que han puesto los huevos sobre la mesa son los independentistas catalanes. Ellos saben que se van a estrellar, pero también saben que es mejor vivir estrellados que humillados, como ha humillado a Canarias el fatuo que gobierna España. Un ex jugador -malo- de baloncesto llamado Pedro Sánchez, un falsificador de tesis. Poco más que añadir a su currículo. Este estrambote no ha atendido la invitación del presidente del Gobierno de Canarias, F.C., que es un flojo de mucho cuidado, pero sí vendrá a hacer proselitismo de su partido. Pues qué bien, qué poder tienen nuestras instituciones. Pedro Sánchez aparecerá por Las Palmas rodeado de los oledores de culo tradicionales (sin personalizar, para evitar molestas visitas al juzgado, aunque luego me den la razón en el propio juzgado, pero odio levantarme antes de las 12 y siempre me citan a las 10 de la mañana). Con Sánchez es mejor ser un sedicioso o un rebelde: les entrega una lluvia de millones (a nosotros nos quita la parte alícuota), pacta con los catalanes los presupuestos y va a Cataluña cuantas veces lo llamen e, incluso, cuando no lo llaman. Es la cobardía hecha político, pero eso da igual: se mantiene en la Moncloa, rodeado del boato que le gusta a Begoña, que lleva allí a sus amigas y a su familia y vive como Dios, gracias a nosotros. Y todo con la ayuda de pro etarras, etarras arrepentidos, rebeldes, sediciosos y maleducados, tipo Rufián. Maravilloso. El PSOE, siempre que toca poder, ejerce un curioso maleficio en la economía y en la moral de los españoles. El mejor ejemplo lo tienen en el Frente Popular, ahora repetido. Claro que la derecha es idiota: se ha dividido en tres, en vez de unirse en una. Porque, no se engañen, los tres son parecida derecha. ¿Tiro de antecedentes?