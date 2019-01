El presidente del Gobierno canario Fernando Clavijo ha confirmado hoy que Pedro Sánchez visitará Canarias el próximo 17 de enero para asistir a un acto con motivo del aniversario de Estatuto de Autonomía. Clavijo se mostró esperanzado en que, en esa fecha, los gabinetes de ambos gobiernos habiliten la posibilidad de reunirse para tratar los temas pendientes. “Debemos despachar los asuntos que están pendientes. A día de hoy no hay nada nuevo y es muy probable que haya partidas que no se puedan rescatar y que se hayan perdido intentaremos que son recursos vuelvan para Canarias y no se pierdan en especial las obligaciones del Rey y del Estatuto de Autonomía. Tenemos la predisposición de reunirnos y dialogar y debatir pero con la misma firmeza qué siempre más practicado en la defensa de los intereses de Canarias”, ha declarado el presidente canario.

Clavijo afirma que “ha costado mucho que por primera vez en la historia un presupuesto nos trate en igualdad de condiciones, con respecto al resto del territorio español”. Es por eso, asegura que “no puede ceder”. “Diálogo, sí, pero también firmeza y reivindicación de los derechos de los canarios”.

Clavijo recordó que estos momentos ya se han perdido los fondos de la pobreza que solamente se han transferido 12 millones de los treinta prometidos y, por tanto, “esos 18 millones si no se transfieren en enero de 2019 se pueden perder y se irán a otro sitio”. Es esta partida la que produce desasosiego y enfado, “Canarias ha demostrado que ha cumplido en el déficit y el endeudamiento. También hemos sido leales con el estado en la aplicación del 155, y nos disgusta como a aquellas comunidades, que no han hecho la tarea y que no son leales con el Estado, se les da un trato preferencial”.

En el caso del dinero de superávit, Clavijo prefiere revertirlo en asuntos sociales. “Queremos que se revierta en la sociedad y al estado del bienestar. Sabemos que jurídicamente es posible y es solo una cuestión de voluntad política”.