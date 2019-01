Estos últimos siete meses han pasado muchas cosas. La peluquería que abrió después de verano, en el local que hay junto al bar de abajo, no terminó de despegar, y cerró siete u ocho semanas atrás. Hace ahora un mes cambiaron a dos o tres que trabajaban en el súper, fue un par de días después de que naciera el segundo hijo de los del tercero. Estos siete meses el Barça no ha ido mal, por fin llegó el frío, los reyes magos vinieron y volvieron a irse, se aprobó con bastantes reticencias en el ministerio correspondiente la bonificación del 75% para los residentes canarios que viajen a la península, ha llovido pero tampoco fue para tirar voladores, a la hija del abogado que tiene el despacho en el segundo parece que le está yendo bastante bien en Estados Unidos, se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, Camilo Sesto anunció que abandona los escenarios, los andaluces votaron lo que les dio la gana, el sobrino del zapatero consiguió un trabajo en el sur, se aprobó el nuevo Régimen Económico y Fiscal, Glenn Close ganó un globo de oro, se firmaron algunos convenios pendientes de ratificar con Canarias, otros siguen sin firmarse, otros se firmaron pero rebajando las cuantías o, entre otras cosas que han pasado en estos siete meses, la sobrina del que vive en el séptimo se apuntó al gimnasio que hay al final de la calle. Éstas y otras cosas han pasado durante estos siete meses. En algunas ha tenido que ver el Gobierno del Estado, o han participado en su discurrir los parlamentarios socialistas. Ahora bien, hay otras que han ocurrido coincidiendo con la presidencia de Pedro Sánchez, pero no porque él sea presidente. Suena parecido, pero no es lo mismo. Cuando Sánchez afirma que en siete meses ha hecho más por Canarias que el PP en siete años, pues, en fin, dejémoslo en que eso es temporalmente cierto pero objetivamente (y subjetivamente) inexacto. Durante estos siete meses han pasado cosas con él, pero no por él. Sin duda, Sánchez nada ha tenido que ver con lo de la peluquería, el súper, el Barça o la lluvia; y, respecto al REF o el Estatuto, tan cierto es que se han aprobado coincidiendo con su presidencia como que no cabe atribuírselo, así, de esa manera, a su Gobierno. Cosa diferente es el capítulo de los convenios o del presupuesto general del Estado. Ahí sí, hay que reconocerle que esos episodios forman parte de su balance en estos primeros siete meses al frente del Gobierno de España, y olé.