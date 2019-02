Ariadna Fregel: “Quiero Ser Reina me ha cambiado la vida y me ha hecho madurar mucho”

Realejera de 19 años, estudiante que superó el bullying y con la seguridad en sí misma que le dan las pequeñas experiencias que ha vivido como candidata de otros certámenes, Ariadna Fregel estará en la gran Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz representando a DIARIO DE AVISOS, Chinatown Shopping Center y Partilandia. Será el día en el que culmine el sueño que esta alumna del Ciclo Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva inició hace unos meses cuando se presentó al casting de Quiero Ser Reina.

-¿Es de las que soñaban cuando era pequeña con ser Reina del Carnaval?

“Siempre han sido mis abuelos los que me decían que estaban seguros de que un día me verían luciendo una fantasía como candidata a Reina del Carnaval, y esa idea fue calando con el tiempo en mí. Yo siempre he sido más bien tímida, creo que porque en el colegio sufrí bullying. Ya luego me fui haciendo mayor, ganando en seguridad y poco a poco fui superando ese pasado. Luego mis amigos y mi familia, conforme fui creciendo, me decían que me presentara a certámenes de belleza, y al final acabé haciéndolo al de Miss Guía de Isora en 2017, que me fue bien y acabé ganándolo. Eso me ha hecho ganar más confianza en mí misma, así que cogida la carrerilla y teniendo esa semillita en mí de verme sobre el escenario de la Gala de la Reina, pues me he acabado decidiendo a presentarme. Un conjunto de factores”.

-¿Es muy carnavalera?

“Siempre. He tenido la suerte de poder disfrutar de los carnavales más importantes de Tenerife, al menos los más populares, ya que he vivido en el norte y en el sur de la Isla, así que me conozco bien los del Puerto de la Cruz, luego de Los Cristianos y los de Santa Cruz, al que cada vez que puede una se escapa porque son los más grandes y los de referencia. Por eso siempre digo bromeando que tengo un máster en Carnavales”.

-¿Usted es de las que sigue los concursos y las galas?

“Siempre, como te decía, sí o sí la de la Reina. Las murgas desde casa, no todos los años, pero sí que me mantengo al tanto. Este año, como candidata, he tenido la suerte de poder vivir la final de murgas desde dentro del Recinto Ferial, porque entregué un Premio de Interpretación a La Traviata, y se vive muy diferente. Engancha más. Pero la Gala de la Reina es obligatorio verla, y siempre con la familia, con mis abuelos”.

-¿Cómo está viviendo la experiencia?

“Con mucha intensidad. Pasé un proceso de casting muy exigente, el más grande y más duro del que he tomado parte nunca. Luego ha venido todo el proceso de formación con el resto de las concursantes de Quiero ser Reina, y tras ganarlo, una locura de día a día. Entrenamiento físico en Entrénate con Diego varias veces a la semana, una preparación especial en expresión corporal en la Academia de MMDanza, seguimiento nutricional con María Alcázar, preparación para afrontar entrevistas… Luego vestuario, pruebas de maquillaje, eventos oficiales, encuentros que te programa el patrocinador. Es un poco de locos, pero se vive a tope, que es una experiencia única. No me quejo, lo estoy disfrutando mucho y conforme se acerca la gala, ya voy notando cada vez más esa adrenalina”.

-¿Se va a disfrazar este año para salir a disfrutar en la calle?

“Tenía planes con mis amigos, mi pareja y mi familia. Pero una vez dentro de este proceso, y con lo exigente que está siendo todo, se me ha complicado bastante. Pero desde luego, si puedo hacerlo, saldré a disfrutar a la calle. Luego veremos el tiempo que nos queda en función a lo que pase en la gala. Pero como te digo, ganas hay, y muchas”.

-¿Actualmente a qué se dedica?

“Estudio un ciclo de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, pero mi sueño es ser policía nacional. En mi familia todos son o profesores o policías, así que por alguna rama me tenía que decidir, y me decidí por la de policía. Será por eso de defender a los débiles, tal vez”.

-¿Cuenta con el respaldo de su familia?

“Sí, de todos. Al principio hubo algo más de dudas, y mi madre siempre me mantiene en el suelo con lo de que tengo que estudiar y luego decidir qué hacer. Pero me han visto centrada y tan implicada que han acabado por convertirse en fans de Ariadna Fregel, candidata a Reina del Carnaval. Me resulta muy gracioso, pero, sobre todo, es muy importante para mí sentirme así de respaldada.”

-Sale en la posición número 11 al escenario, ¿qué le sugiere?

“Pues es uno de los números que prefería, la mitad, así que satisfecha por ese lado. Ya muchos en mi familia, curiosamente, pronosticaron que saldría en esa posición, aunque no deja de ser anecdótico”.

-Por lo que cuenta, tiene experiencia previa en certámenes de belleza, ¿en qué se parece eso a una gala de la Reina?

“En algunas cosas. Hay un proceso de preparación física que es similar, pero en el Carnaval manda la fantasía y tu capacidad de hacer llegar al público la historia que quiere contar el diseñador. Siempre digo que una fantasía ganadora se puede ir sin premio si la candidata no sabe conectar con el público. Luego también si ganas o quedas dama, te toca hacer orgullosamente de embajadora de la fiesta y de tu tierra, llevando su bandera, lo que es una gran responsabilidad por lo que la preparación para manejarte frente a los medios también es sumamente importante”.

-Hablando de su fantasía. ¿Algo que nos pueda adelantar?

“Muy poco. Los diseñadores son muy celosos de su trabajo y hasta el último momento no quieren dar a conocer ningún detalle. Supongo que también es parte de la magia de esta gala, sorprender al público y ver sus caras cuando por primera vez te ven luciendo la fantasía. Es como abrir un regalo. Sí te puedo decir que es mucho más impresionante de lo que me esperaba. Mientras no supe nada, era un mar de dudas, el día que vi parte montada para poder hacer las primeras pruebas, según cuenta todo el equipo, era incapaz de quitarme una enorme sonrisa. Quedé fascinada. Es imponente, innovadora y creo que gustará mucho al público”.

-¿Y como es trabajar con su diseñador, Santi Castro?

“Es uno de los grandes por trayectoria, sin duda, y a pesar de todo es muy humilde. Es encantador, pero exigente y tiene muy buena mano para trabajar con la gente. Por eso, su equipo está tan comprometido, lo lidera muy bien. Te contaré que salir al escenario con una fantasía de Santi Castro sí es un sueño cumplido para mí. Recuerdo perfectamente que cuando me fui haciendo mayor, una adolescente, y empecé a ver las galas con otros ojos, con ese gusanillo de verme ahí encima, coincidió con dos reinas consecutivas de Santi: recuerdo a Carmen Gil Castro, con Imperio, en 2012, y luego Soraya Rodríguez, con Volare. De ahí que para mi Santi sea el diseñador de referencia, me marcó mucho en aquella época. No hubiera escogido a otro. Cuando supe de su casting este año, ya con la seguridad de haberme enfrentado al público, superando mi timidez, lo tuve claro”.

-¿Qué tal es la relación con el resto de compañeras?

“La verdad es que ya conocía a algunas, pero como candidata tienes la oportunidad de profundizar algo más esa relación, ya que compartes varios eventos oficiales y en algunos, como los concursos, las esperas son largas, así que las pasas hablando un poco de todo. Son chicas fantásticas y seguro que la que gane hará un buen papel. Se nota que todas hacemos esto con una enorme pasión y que lo estamos poniendo todo de nuestra parte. Tenemos unas ganas increíbles de salir al escenario. Esto es una experiencia irrepetible y se nos nota en cómo lo vivimos”.

-Hablemos un poco de Ariadna persona, ¿qué hace en sus ratos libres?

“Comparto tiempo con mi familia y mi pareja, haciendo deporte y paseando y jugando con mis dos perros, que me tienen enamorada”.

-¿Lee libros o es más de series?

“Devoro literatura fantástica, y también me fascina la novela histórica sobre Egipto y la Antigua Grecia. Veo series, pero no muchas, y también disfruto del cine. Un poco de todo”.

-Le gusta entonces el cine, ¿una película favorita o que la represente?

“Palmeras en la Nieve, seguro. Me pareció una maravilla y me impactó muchísimo. No solo por la interpretación y la ambientación, sino porque habla de una parte de la historia colonial de España que no es de las más conocidas. Luego, déjame volver a lo fantástico como con los libros, veo todas las de superhéroes que puedo, me entretienen mucho”.

-¿Su sueño por cumplir?

“Viajar a Egipto, que no he podido y me llama mucho la atención. Como decía, leo mucho de su cultura y costumbres a través de novelas”.

-¿Cuál es la virtud que mejor define su personalidad?

“La perseverancia”.

-¿Y su mayor defecto?

“Soy muy perfeccionista y me exijo demasiado, a veces agota”.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda?

“Seguro que los día que nacieron mis hermanos. Los recuerdo perfectamente, como si fueran ayer.”

-¿Qué opinión tiene del uso que le dan los jóvenes a las redes sociales?

“No las uso demasiado, aunque ahora algo más por el concurso Quiero ser Reina. Pero puedo pasar horas desconectada de ellas y del teléfono, que lo suelo dejar en otra habitación cuando estoy en casa. Lo que quiero lo tengo cerca”.

-¿Si la proclaman reina, en qué le cambiará la vida?

“Seguramente en algunos cosas. Me pondrá en el punto de mira de mucha gente y me cargará de responsabilidad: ya serás para siempre la Reina del Carnaval de 2019. Aunque la vida realmente ya me ha cambiado por Quiero ser Reina. Ya hay gente que me conoce y me para por la calle. Quiero ser Reina me ha mejorado como persona me ha hecho madurar mucho. La convivencia con las otras chicas y todo lo que he aprendido ha sido increíble.”

-¿Una injusticia que no soporte?

“Muchas, pero una que me toca muy de cerca es el maltrato animal. Tengo dos perros, y uno de ellos lo adopté en el Albergue de Valle Colino. Además, el DIARIO me ha propuesto participar con este albergue en una campaña de adopción que ya puede verse en las redes sociales del periódico. Ha sido una experiencia maravillosa”.

-¿Y qué me dice de la histórica rivalidad carnavalera entre Tenerife y Las Palmas?

“Que es más buscada interesadamente por lo de mantener la salsa de la fiesta. En la calle, en el día a día, no se ve tanto, pero creo que es una parte divertida del Carnaval. Un Carnaval sin pique entre murgas sería más aburrido. Por ejemplo, el año pasado Mamelucos ganó el concurso cantando con una murga de Las Palmas, Los Nietos de Sary Mánchez. Eso es una forma de recordar el pique con elegancia, pero pique hay.”

-¿Si gana, a quién le dedicaría el triunfo?

“A mi familia, pero, especialmente, a toda la gente carnavalera que está durante el año trabajando para que la fiesta sea posible. Por supuesto, a mis patrocinadores, que tanto se han volcado conmigo, DIARIO DE AVISOS, Shopping Center Chinatown y Partilandia. Entre todos hacen posible que yo pueda el próximo miércoles verme sobre el escenario y cumplir un sueño. También al diseñador Santi Castro por la oportunidad y el cariño que ha puesto en esto y todo el equipo que está detrás: Marc Philguer, maquillador; Gilberto Velázquez, peluquería; Marco&María y SOI Complementos, vestuario; Alfonso Bravo, fotógrafo; Diego Intelisano, preparador físico; María Alcázar, coach nutricional; Joel y Cristo en Danza, y muchos más.”