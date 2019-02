Aurah Ruiz, sobre su maternidad: “A veces me quiero tirar por la ventana”

Aurah ha hecho un vídeo para su canal de Mtmad donde ha relatado la dura historia que tiene cada día con su pequeño Nyan. La exconcursante ya contó en la casa de Guadalix de la Sierra el problema que tenía su hijo y la difícil situación que tenía en casa, ya que la enfermedad del pequeño requiere que esté pendiente las 24 horas.

Aurah ha hecho un vídeo en el que muestra cómo es el día a día con Nyan. La realidad del pequeño es mucho más dura de lo que siempre ha contado. Aunque le gustaría mostrar la cara de que hijo en redes sociales y en los vídeos, la exconcursante no puede hacerlo porque así lo acordó con el padre de su niño: “Cuando yo salí de Gran Hermano, el padre y yo, decidimos que la cara no fuera pública”.

La ex de Suso no ha dudado en mandarle un dardo al padre de su hijo, Jesé: “No puedo enseñarlo en redes sociales, mientras que él enseña a sus otros dos hijos, este parece que le molesta”. El futbolista ya se puede dar por aludido, porque Aurah también ha comentado la poca ayuda que tiene y el poco tiempo que tiene para ella.

A pesar de esta situación, Aurah no duda en sonreír y afrontar los problemas con una buena cara, pese a ello, admite: “A veces me dan ganas de tirarme por la venta”. La ex de Jesé ha comenzado esta nueva aventura del canal en Mtmad y parece que se le da bien dirigirse a su público, aunque es cierto que lleva un poco mal eso de salir sin maquillar. Ya sabemos que en Gran Hermano Vip se acostaba con el ‘eyeliner’ ya pintado para que, al despertarse tuviera la mejor cara posible.

Puedes ver el vídeo aquí

https://www.mtmad.es/originalaurah/24-horas-aurah-hijo-nyan_2_2710605099.html