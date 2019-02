Canarias acogió 71 rodajes que generaron 60 millones de euros

Canarias acogió en 2018 un total de 70 rodajes que generaron más de 2.000 empleos directos y un gasto de 60 millones de euros, unos datos que según el presidente regional, Fernando Clavijo, ubican a las islas como un referente mundial para cine y una apuesta que debe reforzar para las series.

El jefe del Ejecutivo canario ha proporcionado estas cifras en una rueda de prensa ofrecida este viernes junto al consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano; y la responsable del departamento Audiovisual de Canarias Cultura en Red, Natacha Mora, quienes pormenorizaron el balance de las producciones rodadas en el archipiélago en 2018.

Al respecto Natacha Mora indicó que de las producciones audiovisuales que eligieron el archipiélago para sus rodajes 18 fueron largometrajes, y cinco de ellos internacionales, y dos series se rodaron íntegramente en Canarias, una en El Hierro y otra en Gran Canaria.

El presidente Fernando Clavijo señaló que este campo abre unas expectativas de futuro para los diversos sectores económicos de las islas, que han consolidado su estrategia “y se han abierto un hueco” por su excelente clima, buenos establecimientos alojativos y variedad de paisajes, pero además con el servicio profesional de la Canarias Film Commision.

Esto “nos ubica como un referente mundial para las grandes producciones” que Clavijo confía en que tenga continuidad con el rodaje de series, un tipo de producciones que lleva más tiempo de trabajo, de manera que las islas se puedan integrar “en el circuito de primer nivel” mundial.

El consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, señaló que los rodajes son también un incentivo para el sector turístico de las islas y elogió la estrategia común entre Gobierno canario, cabildos y Zona Especial Canaria y en concreto en esta última entidad se tramitaron 18 solicitudes de productoras para registrarse como empresas ZEC.

Isaac Castellano indicó que en breve se procederá además a publicar la convocatoria de ayudas al sector audiovisual canario por importe de 1.375.000 euros, y se reformulará el decreto que regula el registro de empresas audiovisuales para flexibilizar los criterios y que sean más atractivos los incentivos vinculados al Impuesto de Sociedades.

Sobre este asunto Fernando Clavijo celebró el que no hayan prosperado los Presupuestos Generales del Estado para 2019 porque en ellos se había previsto un tipo del 15 por ciento en el Impuesto de Sociedades, lo que a su juicio habría puesto en peligro las ayudas para el sector audiovisual.

Natacha Mora detalló que para este año se ha previsto acudir a 14 mercados internacionales y habrá misiones directas para promocionar Canarias como lugar de rodajes en Praga y previsiblemente en los países escandinavos.

Agregó la especialista que no hay tensión entre las islas para optar a los rodajes ya que Canarias se presente como un territorio único, mientras que antes cada una lo hacía por su lado y esto creaba cierta inseguridad en las productoras extranjeras y generaba dudas sobre las ventajas fiscales.

Ahora los resultados son mejores y no hay “roces” entre las islas, dijo Natacha Mora, quien prefirió no anunciar los rodajes previstos para 2019 porque son “procesos que llevan tiempo para elegir las localizaciones” y los productores piden “discreción absoluta”, algo que interesa a Canarias porque “también compite con otros territorios”.

Una ventaja que ofrece el archipiélago, continuó Mora, es que ha conseguido “ser rápido” y funcionar como una ventanilla única para gestionar las peticiones de las productoras en el ámbito fiscal, jurídico, localizaciones en espacios naturales y alquiler de servicios.

“Ya nos conocen y nos buscan y el resultado es positivo, porque las grandes “majors” americanas como Universal y Warner han repetido en Canarias”, aseveró la técnico de Canarias Cultura en Red.

Los largometrajes y series

De los largometrajes extranjeros cabe destacar, entre otros, Wonder Woman 1984, producida por Warner Studios y dirigida por Patty Jenkins (EEUU), en la que prestó servicios la empresa canaria Sur Film; Rambo V: Last Blood, producida por Lions Gate Entertainment/Millennium Films/Campbell Grobman Films y dirigida por Adrian Grunberg (EEUU), con servicio de Nu Boyana Canarias; Vacaciones con amigos, producida por Bavaria Fiction, Degeto y el canal ARD (DE), con servicio de Seven Islands Film; y Some like it cold 2, dirigida por Saryk Andreasyan (RUSIA), con servicio de los canarios de BlackstoneFilmCompany.

Entre las películas españolas figuran, entre otras, Paradise Hills, de la productora Nostromo/Good Universe, dirigida por Alice Waddington; Durante la tormenta, una producción de Atresmedia Cine y Colosé Producciones, dirigida por Oriol Paulo; y 4 latas, producida por Wanda Films/TVE y dirigida por Gerardo Olivares.

Con relación a las series de televisión, cabe mencionar Hierro, creada por Pepe Coira y dirigida por Jorge Coira (ES). Se trata de una serie original de Movistar+ coproducida con Portocabo, la francesa Atlantique Productions y ARTE (con servicio prestado por Jugoplastika); y La Sala, dirigida por Manuel Sanabria y César Arriero, y coproducida por CanCan y Funwood Media (ambas canarias) e Isla Audiovisual, en emisión actualmente en HBO. Ambas fueron rodadas íntegramente en Canarias: en El Hierro y Gran Canaria, respectivamente.

En cuanto a los escenarios cabe resaltar que siete de las ocho islas lo han sido de alguna de estas producciones, una circunstancia que no se había dado hasta ahora. Asimismo, dos de ellas, el largometraje Gomera y la serie Hierro, narran historias que suceden en las propias islas.