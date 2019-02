El Ministerio de Fomento garantiza el convenio de Las Chumberas vía Real Decreto

El Ministerio de Fomento, vía Real Decreto, garantizó ayer la continuidad del convenio de Las Chumberas, en el que están afectadas 560 familias del populoso barrio lagunero por la aluminosis de sus viviendas desde hace más de 10 años, conflicto del que ha venido informando DIARIO DE AVISOS en las útimas semanas hasta llegar a la solución alcanzada en el día de ayer en Madrid.

Ante tal maraña legal, tras expirar el último convenio el pasado 31 de diciembre por los retrasos en la gestión del Ayuntamiento de La Laguna, se valoraron distintas opciones administrativas para posibilitar la firma de un nuevo convenio que diera continuidad a las actuaciones en marcha y, finalmente, se optó por la aprobación de un Real Decreto en el Consejo de Ministros, “porque es la forma más segura, más rápida y más fiable para regularizar la situación, que la actuación no se pare y dar tranquilidad a los vecinos”, explicó el director general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Javier Martín.

Todos los representantes de las administraciones implicadas mostraron ayer su “plena satisfacción” por un acuerdo que “resuelve las dificultades en torno a las Chumberas”. Las partes se comprometieron a que las medidas del acuerdo transaccional que culminará en el Real Decreto, que aprobará el Consejo de Ministros, estén listas antes del próximo miércoles. A la reunión asistieron, por parte canaria, la consejera de Vivienda del Gobierno regional, Cristina Valido (CC), el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC).

Reacciones

Tras la reunión de la Comisión de Seguimiento, el alcalde lagunero mostró su “plena satisfacción” por la “voluntad de las cuatro administraciones para alcanzar un acuerdo. “Pero lo más importante, para la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Las Chumberas, son las medidas cautelares de seguridad y poder continuar, además, con el expediente con todas las garantías jurídicas, lo que nos permitirá seguir con el proceso de expropiación y demolición de los edificios”, afirmó. “Nos vamos contentos por la clara voluntad de las administraciones en resolver este problema, muy importante para los vecinos y vecinas de Las Chumberas, para el conjunto del municipio de La Laguna y para toda Canarias”, añadió. Mientras, el presidente insular, Carlos Alonso, resaltó que “hoy (por ayer) hemos alcanzado un acuerdo importante en la búsqueda de una solución definitiva para los vecinos de las Chumberas”. “Esta solución pasa por que el ayuntamiento pueda continuar de inmediato con el proceso de expropiaciones y demolición de los edificios para garantizar así su seguridad, y por otro lado, avanzar en un acuerdo entre las partes que recoja las actuaciones necesarias y llegar por fin al final del camino”.

En la misma línea, se mostró la consejera de Vivienda del Ejecutivo regional, Cristina Valido, quien destacó que “lo más importante es la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Las Chumberas. Con este acuerdo se podrá continuar con las actuaciones”. “Detenernos ahora habría supuesto una situación de riesgo, sobre todo por no contar con la garantía jurídica. Esto, sin embargo, se resuelve con las medidas que hemos adoptado”, subrayó. “Nos hemos emplazado las cuatro administraciones a seguir trabajando en ese acuerdo transaccional, y nosotros nos comprometemos a que ese documento esté listo el próximo miércoles, de manera que así podamos actuar cuanto antes”, añadió. Por su parte, el presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife y vicepresidente de la Corporación insular, Aurelio Abreu; la directora insular de Vivienda, Marta Arocha (PSOE), y el consejero de Política Territorial Miguel Ángel Pérez (PSOE), que no lograron entrar en la reunión, mostraron ayer su satisfacción ante el anuncio de Fomento de garantizar la reposición y reurbanización de Las Chumberas en La Laguna con un Real Decreto, que permite la continuidad de las actuaciones de la forma más segura, rápida y fiable para los vecinos afectados. Abreu manifestó que, tras la última Comisión de Seguimiento sobre el proyecto, “el Ministerio ha garantizado su propuesta y tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de La Laguna han aceptado”. Abreu recordó que esta ha sido la última comisión celebrada sobre el proyecto de reposición y reurbanización de Las Chumberas y que ahora el Consistorio de La Laguna “tiene que aclarar las justificaciones acordadas y las certificaciones de obra que ha realizado hasta el momento”. El presidente del Grupo Socialista y también consejero de Vivienda del Cabildo insular mostró su alegría así mismo “por los vecinos que llevan años esperando por una solución”, y señaló que esta decisión demuestra “un Gobierno serio, que regulará todos los procedimientos para que todas las familias tengan sus casas, y que estará vigilante a los procedimientos para las expropiaciones y disponibilidad de suelo que a día de hoy el Ayuntamiento no ha hecho”.

Reunión con los vecinos

Por otro lado, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), se mostraron “contentos” con el acuerdo para continuar con el convenio de Las Chumberas en la asamblea vecinal celebrada anoche en el Centro Ciudadano del populoso barrio lagunero.

En un ambiente muy tranquilo, sorprendió la presencia del presidente insular, Carlos Alonso, que no acudió al anterior encuentro con los vecinos, según Díaz, “porque se le había olvidado avisarle”.

Uno de los datos más importantes que se conocieron en la primera parte del encuentro vecinal tuvo que ver con los plazos. Tal y como aseguró José Alberto Díaz, el expediente de expropiación de las viviendas de la primera fase se finalizará en “dos o tres meses”; a lo que le seguirá, la demolición, que se ejecutará en “seis meses” y, como última etapa, las obras de reposición y reurbanización.

De ahí se desprende que, según los plazos de Díaz, las obras comenzarán a finales de este año o principios de 2020. Hay que recordar en este punto que la adjudicación de las obras de la primera fase estaba condicionada a la aprobación definitiva de los proyectos de expropiación, realojo, urbanización y a la disposición del suelo.

Las cuatro administraciones intervinientes han aportado para la primera fase de las actuaciones 25,24 millones de euros, con el siguiente reparto: el Ministerio de Fomento ha contribuido con más de 12,63 millones de euros, lo que supone el 50% de la financiación de las actuaciones; el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, 8,83 millones; el Cabildo, 2,52 millones y el Consistorio lagunero, 1,26 millones de euros.