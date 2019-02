Hablamos con Amable Frómeta: otros “usurpan la marca Billo’s Caracas Boys”

Por Karen Estévez / Juan Carlos Pérez

A raíz de los dimes y diretes generados tras el anuncio por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la contratación de la orquesta Billo’s Caracas Boys para actuar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, “después de su última visita hace 15 años” según comunicado del propio consistorio, hablamos con Amable Frómeta, hijo pequeño del fundador de la mítica orquesta, que carga contra quienes considera “usurpadores de la marca Billo’s Caracas Boys”.

-¿Existen dos Billo’s Caracas Boys? ¿Cuál es la original? ¿A qué se debe esta división?

“No hay división. La orquesta Billo’s es una. Todo empezó hace diez anos, con Telmo Pérez, un ex abogado de la oficina quien, obviamente, nunca conoció a mi papá, y Adrián Frómeta, nieto de papá, a quien le dimos la oportunidad de trabajar en la organización a sus escasos 24 años de edad, formando parte del staff como vendedor de la orquesta. Estas dos personas al fallecimiento de mi padre tenían 8 años Telmo Pérez y 4 años Adrián Frómeta, por lo que nunca tuvieron relación laboral con mi padre. Es evidente que después de 20 años de su muerte es cuando ellos entran a la organización y son despedidos al pasar los años, por malos manejos dentro de esta. Es ahí cuando se unen al señor Ely Méndez y un grupo de ex músicos, utilizando la imagen como bastón para engañar a los desconocedores de todo lo que pasaba. Esto es lo que hace creer que existen dos Billo’s lo cual es totalmente falso. Y para demostrarlo les adjunto documentación legal de la marca y sentencia condenatoria contra Adrián Frómeta por la usurpación de la marca Billo’s Caracas Boys”.

–¿Qué aprendizajes le dejó Billo Frómeta a la hora de dirigir la orquesta?

“Mi viejo fue mi mentor, y me enseñó todo sobre este negocio. Comencé con él a los 16 años. Tengo recuerdos inolvidables y tuve la dicha de compartir sus últimos anos de vida a su lado. Yo era el único de sus hijos que vivía con él en casa. Viajamos y compartimos infinidad de tarimas y siempre me decía comandante -porque así me llamaba siempre-, ‘el respeto al público y a los músicos sera siempre nuestro éxito’. Aprendí que el éxito puede ser un golpe de suerte, pero que es la constancia la que hace que uno se mantenga en la palestra musical”.

-¿Cómo recuerdan hoy su espectacular concierto en los Carnavales junto a Celia Cruz? ¿Fue este el momento más importante que ha vivido la orquesta?

“Evidentemente sí. La orquesta recibió esa noche un Récord Guinness. Recuerdo en el camerino a papá junto a Celia celebrando tan importante logro. Aún tengo presente el recuerdo de mi viejo dedicándole el tema “El Príncipe Negro” a su madre, mi abuela Olimpia, que nació en La Laguna. En ese viaje tuvimos la oportunidad de reunirnos con los hermanos de papá: mi tío Apolinar, mi tía Haide, mi tía Yanira, su eterno amigo, Chico Sanabria y esposa, y el doctor Antonio José Quintero y esposa. Este último fue quien recibió a papá en la clínica cuando sufrió el accidente cardiovascular, el que días después le quitó la vida”.

Papa lloraba de alegría y agradecida al publico canario por apoyarlo, recuerdo la Plaza España y la Avenida de Anaga hasta el tope de gente, esa noche nos tomo llegar desde el hotel a la tarima, casi hora y media”.

-¿La Billo’s es una orquesta sin fecha de caducidad?

“Totalmente, la orquesta ha pasado por cinco generaciones manteniéndose en el corazón del público, por casi ya 80 años. Mi compromiso es llevar a la orquesta a celebrar su centenario. Por eso estoy preparando a mis sucesores para que continúen con el legado de su abuelo”.

-¿Qué preparan para el concierto de Tenerife?

“En estas presentaciones podrán disfrutar de todos los éxitos que han sonado en los Carnavales desde el ano 1986, los que nos brindaron muchas alegrías, y estoy seguro que en esta oportunidad nos seguirán brindando motivos para celebrar el mejor Carnaval del mundo. De igual manera, escucharan los nuevos temas de la orquesta para nuestra nueva producción, temas de ritmo caribeño, tropical y con mucho sabor, manteniendo siempre el estilo que nos caracteriza”.

-¿Cómo está viviendo la Billo’s la situación política en Venezuela? ¿Siguen tocando en el país?

“Es claro que la Billo’s siempre tocará en Venezuela, nunca con la misma frecuencia que en años anteriores, ya que por la situación actual y económica del país nos hemos visto obligados a no festejar, respetando el luto y duelo de muchos venezolanos, Gracias a Dios la orquesta mantiene un ritmo importante en el exterior”.

Amable Frómeta se despide de este periódico remitiéndonos a la entrevista de vídeo en la que Morella de Frómeta, viuda de Billo Frómeta, el fundador de la Billo’s Caracas Boys, afirma que es Amable y no Adrián, quien representa la orquesta original y que es Telmo Pérez quien “se hace pasar ahora como dueño de la orquesta”.