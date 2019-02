José Adrián, alcalde de Puntallana: “El desarrollo futuro va a venir al norte de la isla y en especial a Puntallana”

El alcalde de Puntallana, José Adrián Hernández, llega al final del mandato con uno de los principales deberes cumplidos, la aprobación del Plan General de Ordenación. Un instrumento que está convencido de que va a permitir diversificar la economía de un municipio donde la agricultura y el plátano, en especial , dominan. Hernández volverá a encabezar la lista del PSOE en las elecciones municipales del mes de mayo, para lo que hoy recibirá el apoyo del comité local.

– Acaban de aprobar el Plan General, ¿qué pude representar para el municipio?

“Llevamos diez años para la modificación parcial del Plan General, con la adaptación también al Plan Insular. El suelo urbano se amplía y los asentamientos rurales también, con un tope de 664 viviendas. Hay 1.315 plazas turísticas, de las que 480 son para el hotel de Martín Luis, que ahora tiene todos los parabienes. Está el suelo industrial de Cercado Manso, para el que el Cabildo va a sacar a licitación su urbanización por 2,9 millones. También da cobertura al nuevo consultorio, para el que compramos hace dos años una parcela colindante al Ayuntamiento, que cederemos a Sanidad. Viviendas, camas turísticas, suelo industrial y sanidad. También tenemos Tenagua, donde se va a hacer el equipamiento del barrio, con un local para la Asociación de Vecinos, un nuevo colegio, una cancha deportiva y además allí irá el vivero de empresas y ocho viviendas de promoción pública”.

– ¿La vivienda es un problema en el municipio actualmente?

“La vivienda es uno de los problemas que tenemos ahora en Puntallana. No hay alquileres en el municipio en estos momentos. Es un punto bastante grave. Estamos viendo con Visocan las viviendas del casco; en Llano Amador, donde irían doce viviendas sociales y manteniendo entrevistas con la directora general del Gobierno de Canarias de esta área. Es una cuestión fundamental de cara al futuro”.

– En cuanto a las inversiones turísticas, ¿tiene constancia de que los promotores siguen interesados en construir el hotel?

“El promotor del hotel de Martín Luis estuvo por el Ayuntamiento y después de tantos años sigue con la idea de continuar. Existe un anteproyecto de hace hace ocho o diez años de este hotel vinculado a un jardín botánico. Ahora tendrá que hacer el proyecto y actualizar los números, por el tiempo que ha pasado. La voluntad que nos han comunicado es la de continuar adelante”.

– ¿Qué tipo de industria aspira a atraer al municipio?

“Estamos hablando de industria blanda. Empaquetados, talleres, este tipo de actividades. Algunas que se puedan reubicar dentro del municipio y otras empresas que vengan nuevas. Hay muchos empresarios buscando suelo industrial en La Palma”.

– ¿Cree que se van a materializar estos proyectos ?

“Estamos hablando de un documento que está sentando las bases para los próximos quince años”.

– ¿Cómo ve Puntallana en el futuro ?

“Puntallana es un municipio de oportunidades. Su ubicación geográfica privilegiada y ahora el planeamiento da cobertura para muchas actuaciones. Las Breñas tiene un nivel de colmatación grande y el desarrollo futuro va a venir hacia el norte y en especial a Puntallana”.

– ¿Han avanzado en el proyecto del paseo del litoral ?

“Sí, me reuní con el subdirector general de la Sostenibilidad de la Costa. El proyecto que hizo Costas en 2010 está pendiente de la cuestión financiera, porque son 3,5 millones para un paseo del litoral entre Punta Salinas y Puerto Trigo, que le daría realce a la zona costera del municipio. También me he reunido con Costas para intentar relanzarlo pero todo depende de los presupuestos”.

– ¿Qué balance hace de este primer mandato como alcalde con mayoría absoluta?

“El balance general es positivo. El Plan General ha sido la guinda porque sienta las bases de desarrollo económico del municipio y su diversificación, promoviendo la parte industrial, que no teníamos, y la turística. En materia social, pusimos en marcha la Residencia de Mayores y el Centro de Día. La Residencia supone el colofón a toda la cobertura social que se está dando a los vecinos de Puntallana”.

– ¿Va a presentarse como candidato?

“En la última asamblea mostré mi predisposición a presentarme como candidato. Este lunes tenemos la asamblea para la elección. Ahora hay que continuar el trabajo que hemos marcado, en esas líneas: la construcción de viviendas públicas; el desarrollo del suelo industrial; el hotel para el que existen posibilidades de que la inversión privada lo saque adelante y el nuevo centro medico”.