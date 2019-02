La ausencia del Gobierno altera el pleno del Parlamento y enfada a Darias

Ningún miembro del Gobierno de Canarias apareció a las nueve de la mañana por el salón de plenos para comparecer en el Parlamento de Canarias, lo cual ha alterado el transcurso de la sesión y ha provocado el enfadado de la presidenta de la Cámara, Carolina Darias.

El ejecutivo tenía que comparecer para informar al Parlamento sobre su posición respecto a la crisis política en Venezuela, y Carolina Darias abrió la sesión sin percatarse de que ningún miembro del ejecutivo estaba sentado en los escaños azules que les corresponden.

En cuanto vio que todos los escaños azules estaban vacíos interrumpió la sesión y llamó a la Junta de Portavoces para decidir qué hacer ante la ausencia del Gobierno al completo.

🔴 El pleno del @parcan se retrasa y modifica el orden del día por la ausencia de los miembros del Gobierno de Canarias.

¿Estarán de huelga de “brazos caídos” por el desprecio de Pedro Sánchez con Canarias ? pic.twitter.com/M0ltWh1dDA — Asier Antona (@asierantona) 6 de febrero de 2019

“Pido disculpas por este retraso que no es imputable a esta Cámara, sino a que no está el Gobierno para comparecer”, explicó Darias.

La presidenta decidió cambiar el orden del día inicialmente anunciado porque, como dijo con tono de enfado, “no tengo otra otra”.

“Estoy intentando hacer encaje de bolillos: no podemos ir a comparecencias porque no está el Gobierno, no podemos ir a (proyecto de ley de) lectura única porque no está el Gobierno, no podemos ir a las interpelaciones porque no está el Gobierno”, enfatizó ante el pleno.

“Lo único que puedo hacer es ir a las PNL (proposiciones no de ley, en las que el ejecutivo no interviene)”, continuó Carolina Darias, y añadió: “no tengo otra, disculpen que esté hablando abiertamente pero es que es así”.

“La única posibilidad que tengo es parar el pleno y creo que esa no es la medida”, concluyó la presidenta del Parlamento, tras lo cual, en ausencia de todos los miembros del ejecutivo regional, empezó a debatirse una proposición no de ley.