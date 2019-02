Manuel Domínguez (PP): “Pido altura de miras al PSOE para que podamos encontrarnos tras las elecciones”

El presidente del Partido Popular (PP) de Tenerife y alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, llega puntual a la cita con DIARIO DE AVISOS. En los tiempos que corren en los que cualquier detalle cuenta, no duda en preguntar si es mejor la chaqueta que lleva puesta u otra de repuesto. Se queda con la de la fotografía. Domínguez es un profesional del saludo y pone siempre la mejor cara ante cualquiera que se le acerque. Sabe que gana en las distancias cortas. A pesar de eso, reconoce que su formación política ha pasado por momentos complicados, pero considera que ha salido fortalecida tras el Congreso Nacional que dio la victoria a Pablo Casado. Hoy no puede estar en la manifestación de Madrid contra las políticas de Pedro Sánchez en Cataluña porque tiene compromisos en su municipio. Lugar desde el que visualiza la realidad de esta isla.

-En Tenerife casi siempre estamos hablando de los mismos temas: colapsos en las autopistas, en las urgencias… ¿Qué soluciones tiene el PP para los problemas más acuciantes de la Isla?

“Creo que no hemos cambiado ni un ápice de nuestro punto de vista. Hemos planteado, exigido, pedido, requerido que se haga un plan de movilidad insular. Un plan de movilidad no es hablar de la guagua, del taxi o de la TF-5 o la TF-1. Un plan de movilidad es hablar de la isla de Tenerife y eso no lo han querido hacer, todavía sigo sin entender el porqué. Sin embargo, para los presupuestos de 2019, han aceptado una enmienda del PP en la que se habla de la ejecución de un plan de movilidad”.

-¿Qué nos dirá ese plan de movilidad?

“Nos va a decir qué es lo que hay que hacer en las vías principales, pero también nos dirá qué es lo que hay que hacer en las vías secundarias, además de qué tenemos que hacer con el transporte público y no lo que se está haciendo en la actualidad. Los parches, como el decir que en verano saca a licitación cinco kilómetros de la TF-5; el cambiar el servicio de guaguas en el Norte; el también haberlo hecho en el Sur, eso no va a arreglar ninguno de los problemas. Hasta que no comprendan que Tenerife es indivisible, no encontraremos la solución a los problemas existentes”.

-Como alcalde del norte de la Isla, ¿cómo trata el Cabildo a los ciudadanos de esa comarca?

“Lo que ha vivido el norte de Tenerife ha ido aumentando en cuanto al maltrato que se la ha ido brindando por parte de los dirigentes, sobre todo, insulares. En definitiva, todos y cada uno de los ámbitos en los que quieras que hablemos podemos encontrarnos con el abandono absoluto por parte del Gobierno y de ninguna respuesta a los que allí vivimos”.

-¿Cómo ve la gestión sanitaria en la Isla?

“El mal llamado Hospital del Norte y también el del Sur nacen con un déficit de camas. ¿Qué ha hecho el Cabildo? Cubrirle las espaldas al Gobierno, cediéndole camas sociosanitarias como hospitalarias; por tanto ahora, las camas hospitalarias no cumplen con los requisitos básicos y tampoco tenemos las camas sociosanitarias; por lo tanto, primer error. Segundo de los errores, el no tener una cartera de servicios básicos para tener allí un hospital de segundo nivel con, por ejemplo, Pediatría. Tenemos un déficit en atención pediátrica en el Norte, que se complica con el anuncio de una clínica privada de cerrar paritorios. Es un asunto muy grave. Además, me gustaría que hablaran con un médico especialista para que les dijera el número de personas que atiende al día en el centro de atención especializada del Puerto de la Cruz. Lo que tienen que hacer esos médicos es inhumano, y desde aquí les agradezco la labor que realizan”.

-Asier Antona copió la propuesta de gestión de la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario. ¿En qué consiste?

“En este caso hablamos de la concertación con la parte privada, y creo que ese es el eje fundamental. A un paciente de Traumatología que le van a colocar una prótesis de cadera, decirle que en lugar de esperar ocho o 10 meses, tiene que esperar 15 días, pero que no será operado en el HUC, sino en cualquier hospital concertado con las mismas garantías sanitarias que tiene en el HUC, pues, le va a dar igual. Otro asunto revisable son los protocolos de actuación que tenemos en el HUC y en La Candelaria, que no son los mismos. Creemos que es fundamental una Gerencia Única, que con vista de águila, estudie, analice, coordine y plantee soluciones desde una visión única ante las distintos sectores, sociosanitarios, sanitario, atención primaria….”

-¿En qué situación está el proyecto de muelle del Puerto de la Cruz? Parece que ha sufrido un nuevo retraso.

“El poder sacar adelante el proyecto de muelle marítimo, comercial, turístico y pesquero del Puerto de la Cruz significa creer en él. Hoy los dirigentes insulares, regionales y también los nacionales, porque ya Costas ha puesto la primera piedra en el camino con tan solo unos meses en el Gobierno nacional, no creen en ese proyecto. El PSOE se ha pronunciado al respecto y ha dicho que considera que éste no es un proyecto que merece el Puerto de la Cruz. CC ha dicho que sí y lo defiende en foros públicos, pero, no en foros privados, por lo tanto, mientras sigan gobernando esta isla, no tendremos ese proyecto”.

-Con respecto al circuito del motor, ¿qué le ha parecido la gestión que ha hecho el Cabildo con este proyecto?

“Creo que el tiempo me ha dado la razón. El momento en el que se colocó la enésima primera piedra, le dije a mi grupo que nosotros no asistiríamos, porque no íbamos a estar en esa fotografía para que mañana no nos la recordaran. No es un proyecto en el que se hayan incumplido los plazos, sino que es un proyecto fracasado. Por lo tanto, celebro la actuación de este grupo organizado de amantes del motor que exigen al Cabildo que, de una vez por todas, haya un circuito y pido al Gobierno insular priorice este proyecto”.

-Lope Afonso ha sido presentado como candidato al Cabildo de Tenerife y usted será el candidato en Los Realejos, ¿qué hará en mayo?

“No sé si el presidente me va a tirar de las orejas, pero, todo indica que voy a ser el candidato al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife”.

-¿Qué cree que puede aportar en la Cámara regional?

“Me presento por Tenerife, pero también velaré por los intereses del resto de islas. Mi punto de partida va a ir muy de la mano de Lope Afonso en el Cabildo insular. Hay determinadas iniciativas legislativas que van a ayudar muchísimo a que el Cabildo pueda sacar adelante proyectos; hemos hablado de algunos, pero hay otros como, por ejemplo, los barrancos de Güímar. Allí querían hacer una ley y hemos dicho que eso es matar moscas a cañonazos. Debería hacerse a través del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) y después por Plan General de Güímar. Si esto hubiese sucedido estando yo en el Parlamento y con los compañeros en el Cabildo, lo hubiésemos hilado de la misma forma que lo hemos hecho”.

-¿Canarias tiene paralelismos con Andalucía, donde se ha producido un cambio político?

“Se da una situación curiosa y es que hay muchas formaciones políticas que quieren imitar al PP, porque nacen desde el PP. Partido Popular solo hay uno, y somos nosotros. Nos encontramos en una situación en donde creo que los tinerfeños, en particular, y los canarios, en general, están un poco cansados. Hay un hartazgo de que CC siempre encuentra costa y o bien va con el PSOE, o bien va con el PP. Pido altura de miras al PSOE y a las formaciones políticas en generl que van a concurrir a estas elecciones para evitar lo que me ocurrió en las elecciones pasadas, que intenté negociar algún pacto local con el PSOE, y me dijeron que desde Ferraz les exigían que ni un café con nosotros. Vamos a ver si llegamos, aunque sea, a una taza de agua, es decir, que nos encontremos y que podamos tomar iniciativas sin líneas rojas”.

-Sin embargo, el PP ha sido muy duro en las manifestaciones, pero ustedes han apoyado a CC dos veces los presupuestos. ¿Lo puede explicar?

“Es verdad que en política, en determinadas ocasiones, es difícil hacer interpretaciones, pero yo he sido de los que he defendido en los foros internos del partido la postura de apoyar los presupuestos”.

-¿Por qué?

“Porque no apoyar los presupuestos y congelar la acción política de cualquier formación, significa, condenar a los ciudadanos. Permítame la expresión, hay mucha gente que no vota a un partido por joder, y creo que eso es un error. No estamos de acuerdo con que CC siga ahí, tiene muchos errores este presupuesto, pero no autorizarlo significa bloquear la inversión.”

-¿Tiene usted ya el candidato para La Laguna? ¿Será Manolo Gómez?

“Manolo es un hombre con el que yo trabajé en las pasadas elecciones, pero él concurría a la presidencia de la Federación Canaria de Baloncesto y en aquel entonces no hubo opción. En este momento volví a recurrir a esa intención mía de que fuera el candidato, todo parecía que sí, luego se nos ha truncado un poco la situación y, en estos momentos, no hemos definido quién va a ser el candidato o candidata”.

-Pero ¿qué nombres baraja?

“Sobre la mesa hay algunos nombres, como Ana Zurita, Julián González, Manolo Gómez, Antonio Alarcó. En definitiva, hay varios, de los cuales saldrá el candidato a La Laguna, pero todavía no tenemos ningún sí de Manolo como para poder decir que es él o es otro. Yo espero que la próxima semana lo tendremos resuelto”.

-Volvamos a la clave nacional, usted era de María Dolores de Cospedal y Asier Antona de Soraya Sáenz de Santamaría, ¿afectará al partido en Canarias que haya ganado Pablo Casado?

“Aplaudo la actitud del presidente nacional y no lo hago por quedar bien con nadie. No soy de los que le dora la píldora a casi nadie y, en este sentido, quiero celebrar cuál ha sido la actitud del presidente nacional, del secretario nacional y del resto de su estructura, porque aquello que dijo en el congreso es verdad: no le pregunten a nadie por quién ha votado. He conversado con Pablo largo y tendido después del congreso y aplaudo esa altura de miras”.

-Con lo cual, ¿no cree que les afecte?

“No, para nada. He de reconocer que, en un principio, creí que sí. Incluso pensé que podía ser el final de una trayectoria política.”

-¿La suya?

“Sí, porque viví momentos muy duros en el congreso regional, pero tampoco fue fácil el congreso nacional. Tenía una relación de amistad con María Dolores de Cospedal, que se quedó en el primer corte y luego se me nubló un poco la vista. No sabía cuál era la mejor decisión que debía tomar. Tenía un poco de desconfianza en cuanto a que esto se pudiera llevar con normalidad, pero aplaudo la altura de miras de nuestro presidente. Ahora yo puedo decir abiertamente que soy un hombre de Pablo Casado y respaldado por él”.

-¿Qué le dicen las encuestas al PP en las principales instituciones?

“Tanto Lope Afonso como Guillermo Díaz Guerra son dos hombres míos, ya que son del PP de Tenerife y luego, de la regional, porque lo hemos trabajado entre muchas personas. En ese sentido, creo que son muy buenos candidatos. El PP ha ido fortaleciendo la política local. Hoy somos cinco los alcaldes que presenta el PP a las elecciones, nunca antes esta formación política lo había conseguido y, aun teniendo vacas flacas en el partido, hemos acentuado el ámbito local y eso va a potenciar a Lope Afonso en el Cabildo”.

-¿Y en Santa Cruz?

“Es muy difícil de predecir lo que va a ocurrir en Santa Cruz. Espero que Guillermo mantenga el listón que tuvo el PP en las últimas elecciones”.

-¿Acudirá a la manifestación de este domingo en Madrid?

“Tengo compromisos del Ayuntamiento. Nunca he acudido a ninguna manifestación y me hubiese gustado estar allí. Creo que España merece esa voz en alto que va a lanzar este domingo en Madrid”.

-Algo que también le toca de cerca, la situación de Venezuela. Usted nació allí.

“Sigo teniendo vinculación con Venezuela y es el lugar en el que nací. Un país que le dio muchísimo a mis padres que emigraron muy jóvenes para allá. Por lo tanto, no puedo ahora darle la espalda. Lo primero que he dicho es que reconozco al presidente Guaidó como tal y, lo segundo, es que no voy a darle la espalda a ningún venezolano que esté en esta tierra hoy en día”.

-¿Si CC conserva el poder, que lectura haría?

“Si CC vuelve a ganar en Tenerife, significará que no tenemos problemas en sanidad, en dependencia, en carreteras o en el saneamiento. Me cuesta pensar que haya un solo ciudadano, por lo menos, del norte de Tenerife, que ponga una papeleta de CC y depositarla en la urna, porque entonces quiere decir que no ha tenido la necesidad de utilizar los servicios sanitarios, que no viene en coche a la capital o que, en sus playas, se ha podido bañar con normalidad o no tiene un familiar dependiente. Sigo invitando a que primero, se participe, y segundo, se vote con la cabeza y no con el corazón o el estómago”.

El líder del PP que sabe jugar en tierra y lucirse en política

Manuel Domínguez (Caracas, 45 años) tiene un espíritu muy competitivo, quizá, incubado de su época como defensa central de la UD Realejos o de la UD Cruz Santa. Era un marcador aguerrido; sin embargo, en política es más hábil que con el balón en los pies. Sabe esperar el momento, y eso le ha llevado a ocupar cargos de relevancia. Formó gobierno en Los Realejos, asumió la presidencia del PP de Tenerife, ha sido diputado nacional y consejero en el Cabildo. Reconoce que en política es importante saber a quién acercarse, pero lo es más, alejarse en el momento apropiado. Admite que vivió momentos duros en el congreso nacional de su partido, que le hicieron replantearse su carrera, pero Domínguez es más un corredor de fondo que un defensa central en política, aunque, eso sí, maneja muy bien despejar balones fuera. Admira el tesón de Rafael Nadal, las canciones de Manolo García, pero si hay alguien a quien le debe mucho es a su padre, Pepe, que le seguía por los campos de tierra, y ahora le arropa en los mejores escenarios políticos.