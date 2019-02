Miquel Iceta, secretario general del Partido Socialista Catalán (PSC) se encuentra en la Isla para recibir el IV Galardón Guindaste entregado por la agrupación local del PSOE de Los Realejos.

Una vez acabado el acto, Iceta ha bailado al compás de Don´t stop me now, la mítica canción de Queen. Un gesto que popularizó en plena campaña de las elecciones catalanas y que, en la Isla, no ha dudado en repetir.