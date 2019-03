-¿Qué relación tiene Fuentealta con el deporte?

El fomento de los hábitos de vida saludable ha sido el santo y seña de Fuentealta durante muchos años. Entre esos hábitos, en adición a una alimentación equilibrada, descansar y beber la cantidad adecuada de agua, no podía faltar la práctica del deporte como es lógico y necesario. Siempre hemos mantenido una atención muy especial con los más jóvenes, con los niños, a los cuales inculcarles la práctica del deporte desde muy jovencitos no solo es bueno para ellos, sino que también para sus familias y para la sociedad.

-¿Qué aspectos valoraron para decidirse a patrocinar un evento de estas características?

Que sea una actividad deportiva ya nos gusta. Si a eso además se añade que se celebra en Vilaflor, donde tiene lugar nuestro origen y razón de ser, donde se ubica el manantial y planta de Fuentelata, es decir, “donde empieza todo”, pues nuestra valoración no puede ser sino que muy positiva. Por otro lado, es muy gratificante poder vivir el excelente ambiente que se genera en el municipio en esos días, absolutamente lleno de gente que pasan un fin de semana a tope y en muchos casos en familia.

-¿Cómo valora la experiencia como empresa siendo el patrocinador principal de una prueba de trail?

Que en este año celebremos ya su quinta edición, no puede ser sino síntoma de que al menos en Fuentealta estamos convencidos de que las cosas se están haciendo bien. La excelente organización de la carrera está pendiente y cuida de multitud de aspectos, como no puede ser de otra forma en un evento que junta a más de 800 corredores. Si tuviera que mencionar algo en concreto, desde luego que destacaría el respeto, cuidado y atención del corredor, por encima de cualquier otro interés. Por otro lado debo reconocer y elogiar el encomiable esfuerzo del Ayuntamiento de Vilaflor, sin cuya participación este evento no sería viable.

-¿Cómo encaja fuente alta en la filosofía de una prueba de trail como es la Fuentealta Vilaflor?

Es pura inercia. El trail es deporte, es salud, es naturaleza… a eso añádele el agua Fuentealta para una buena hidratación.

-¿Qué cree que aporta una empresa como Fuentealta a una prueba deportiva?

Aparte de varios miles de litros de agua (jajaja), creo que aportamos el orgullo y prestigio de una marca y empresa 100% canarias y cercanas ya al medio siglo de vida.

-Háblanos un poco de la empresa, el día a día, los retos futuros.

A finales del año pasado, concretamente en el mes de octubre, vivimos una auténtica revolución en Fuentealta. Desde hacía más de un año habíamos estado trabajando codo con codo con una excelente agencia local, Flecher, junto con el asesoramiento de un internacionalmente reconocido experto en branding, Andy Stalman. El objetivo era ambicioso, muy ambicioso. Queríamos dar un giro radical a la imagen y filosofía de la marca, queríamos impactar. Fue un proceso largo e intenso, pero con un resultado final muy gratificante. Ahora nuestra imagen es mucho más fresca, más atrevida, más en línea con estos tiempos… Como el propio Andy Stalman señala “no estamos en una era de cambio, sino que en un auténtico cambio de era”. Internet, las redes, las nuevas tecnologías permiten que tengamos información casi a tiempo real de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Al consumidor ya no solo le interesa lo que las marcas dicen, sino que también quiere ver lo que hacen. Nuestro principal compromiso es con las islas y con los canarios. Nuestro claim, #HazQueFluya. Es muy sencillo. Está claro que nosotros solos no podemos cambiar el mundo pero, con pequeños gestos cotidianos, desde luego que entre todos podemos contribuir a que en Canarias se viva mejor. Es algo tan sencillo como aparcar tu coche ocupando un espacio y no dos, tan sencillo como depositar tu envase en el contenedor amarillo una vez consumido, etc., etc., etc. No se trata de vender un producto sin más, sino de compartir una experiencia, una emoción, un sentimiento. Esto es, tener flow.

Hemos querido dar un paso más para aportar nuestro granito de arena y contribuir en devolver a las islas y a los canarios todo lo que nos han dado durante tantos años. Eso sí, Fuentealta nunca dejará de estar en actividades deportivas que juegan un papel fundamental a la hora de que promover y fomentar hábitos de vida saludables. La cuestión es que todo fluya.