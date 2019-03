Facebook reconoce un error en el almacenamiento de contraseñas

Facebook vuelve a estar, una vez más, en el centro de todas las miradas. En esta ocasión, varios medios han informado, y la propia empresa así lo ha verificado, sobre el almacenamiento interno de más de 200 millones de contraseñas, siendo los usuarios de la aplicación ‘Facebook Lite’ los más afectados.

La compañía de Mark Zuckerberg ha confirmado que “nos encontramos algunas contraseñas de usuarios que estaban siendo almacenadas en un formato legible dentro de nuestros sistemas internos de almacenamiento de datos” y que “notificaremos a todas las personas afectadas”, entre las que se encuentran decenas de miles de usuarios de Instagram.

Facebook ya ha abierto una investigación para dar con la causa de este incidente, sobre todo, para asegurarse que sus propios empleados no hayan usado dichos datos en beneficio propio o de terceros, ya que las contraseñas almacenadas no estaban expuestas al resto de usuarios de la red.

El periodista especializado en ciberdelincuencia, Brian Krebs, ha explicado el almacenamiento de contraseñas se debe a que a fallos en el sistema de seguridad en aplicaciones que ya guardaban estos datos sin encriptarlos.

Exclusive: Facebook stored hundreds of millions of user passwords in plain text for years https://t.co/1iklirG5Hu pic.twitter.com/cmbpYmTrng

— briankrebs (@briankrebs) 21 de marzo de 2019