Gran éxito de la III Gala Drag en candelaria

Un año más, tuvo lugar el maravilloso espectáculo del Carnaval de Candelaria, dedicado al séptimo arte; enriquecido brillantemente con un gran éxito por la III Gala Drag Canarias, ante la atenta mirada de la Petrona de Canarias, La Virgen de Candelaria. Esa bella y hermosa Virgen morenita que tantos fieles y seguidores tiene en todo el Archipiélago canario. Un escenario realizado para ofrecer la mejor coreografía; bailes, colores y canciones, pero sobre todo el corazón y alma que pusieron cada unos de los artistas que intervinieron en la noche del viernes, día 22 de marzo de 2019 en la Plaza de la Patrona de Canarias. Una noche llena de magia, fantasía, luz y color. Incluso, en las sonrisas de las personas que se dieron cita a tan bello e importante evento de la III Gala Drag.

Un maravilloso trabajo llevado a cabo por el gran Macelo Kauffman, un artista profesional con un corazón más grande que la montaña del Everest. Del mismo modo, la noche que amenazaba con mucho viento y algunas lluvias, fueron desapareciendo a medida que se inicio la Gala con la presencia de Roberto Herrera, de TVE en Canarias y Marcelo Kaufmann. Ellos, junto con los grandes artistas que participaron como ‘La Rumbera Ultraperiférica’, así como a Marcela, una de las primeras transformistas de Tenerife y Yelko Rodríguez, que nació mujer y hoy es un hombre, dando “visibilidad a la diversidad”. El humor de Carlos Gustavo Morales, `La Rumbera Ultraperiférica`, el cual fue homenajeado por la entusiasta alcaldesa María Concepción Núñez Brito y el concejal de Deportes, Manuel Alberto González Pestano.

Por otro lado, verdadero arte fue el que derrocharon todas las drags, aunque con distinto nivel y estilo, especialmente un superlativo Quirón (segunda dama en Las Palmas de Gran Canaria). Dentro de una gala de exhibición y no de concurso, también mostraron sus tablas en el escenario Saniqua, Vanderbilit, Armek, Lemnos, Shiky, Orgásmica, Nilo, Hocklin, Miss Caelun y las Indrag, acompañantes de Roser, sin olvidarnos del amateur local La Rumbera Ultraperiférica, quien ya debutó el año pasado con tanto éxito que se ha ganado el derecho a repetir.

Como bien describe mi compañero del Diario de Avisos, Norberto Chijeb, un espectáculo que estuvo aderezado, junto a la imaginación, la transgresión y la libertad de las drags, con la actuación musical de la catalana Roser y la música de los setenta, de su trabajo Divas Disco; con la voz rotunda de la tinerfeña Nalaya Brown y la singular actuación de La Prohibida, también llamada Amapola López, el personaje artístico creado por el cantante y músico Luis Herrero Cortés, que se caracteriza por el electropop. Al final de la noche, con tanto color y calor, nadie se acordaba del viento ni del frío, después de casi tres horas de gran espectáculo, digno de cualquier gran ciudad.

Así pues, otro gran Carnaval celebrado en Candelaria 2019 y otra gran Gala Drag organizada y dirigida por el artista profesional Marcelo Kauffman. Un artista que desde los escenarios reivindica la igualdad de las personas transexuales, donde predomina la imaginación, el talento artístico, la transgresión y la libertad a través de las drags. Si contentos quedaron el numeroso público que acudió a tan brillante espectáculo artístico de Drags; contentos también quedaron los responsables políticos que están al frente del Excmo. Ayuntamiento de Candelaria.

Una noche, donde las estrellas del universo se ocultaron para dar paso a otras estrellas del planeta tierra. Artistas que deslumbraron con sus estilos, sonrisas, fuerzas y amor por sus trabajos. El binomio compuesto por el gran Marcelo Kauffman y del presentador de TVE en Canarias; Roberto Herrera, funcionó a las mil maravillas, dándole en cada momento un toque de frescura y una chispa de humor a través de la improvisación y de arte en escena.

Por último, un Marcelo Kauffman entregado a su público escenificó y cantó una famosa canción que en su día interpretó el maravilloso Frank Sinatra: My Way. El final, se acerca ya. Lo esperaré, serenamente. Ya ves, yo he sido así. Te lo diré, sinceramente. Viví, la inmensidad. Sin conocer, jamás fronteras. Jugué, sin descansar, y a mi manera. Jamás, viví un amor. Que para mí, fuera importante. Corte, solo una flor. Y lo mejor, de cada instante. Viaje, y disfruté. No sé si más, que otro cualquiera. Si bien, todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí. Tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz. Que si lloré, también amé. Puedo seguir, hasta el final. A mi manera. Gracias… gran amigo Marcelo por darnos tanta riqueza de arte y espectáculos de este género Drag.