La actual junta directiva de la Federación insular de ciclismo decide emprender acciones legales contra la anterior

Guillermo Fernández, actual presidente de la Federación Insular de Ciclismo de Tenerife, desveló hoy que en el periodo auditado de 2015 a 2018 existe en la entidad que preside una importante cantidad de gastos de todo tipo sin justificar.

En el periodo 2015-2018 entraron en caja 110,181,40€, de los que solo hay justificados 6.620,34€, quedando pendientes de justificar 43.210,91€ y faltarían en caja 60.350,15€. En cuanto a la cuenta bancaria existen 230.215,45€ sin justificación. El total de gastos realizados que a día de hoy no tienen justificación asciende a 333.776,51€, lo que obliga a emprender acciones legales contra la junta anterior, quedando a la espera de que se presenten las facturas y documentos que justifiquen esos importes.

A esto se añade que existen gastos con sus correspondientes facturas pero que tienen difícil encaje en lo que deberían ser los gastos del día a día de una federación (suscripción a plataforma de TV de pago, gastos en Facebook, restaurantes, taller, más de 400 reintegros de cajero,…).

El pasado mes de febrero el abogado del expresidente Juan Marrero pidió una reunión con la actual junta directiva y tiempo para estudiar toda la documentación de la auditoría, sin embargo no se presentó a la reunión alegando enfermedad y tampoco ha aportado toda la documentación necesaria para justificar las cuentas.

El presidente de la Federación mostró datos generales para ilustrar la gravedad del tema, poniendo a disposición de cualquiera que lo solicite toda la información recabada. Tras exponer los datos, solicitó en votación el apoyo de los asambleístas presentes para emprender las acciones legales correspondientes y avisó de que en caso de no recibir el apoyo a las mismas se verían obligados a dimitir para no ser cómplices de unos hechos que podrían constituir delito, al no poner en conocimiento de las autoridades las irregularidades detectadas. El resultado fue de 21 votos emitidos, 17 a favor, 2 abstenciones y 2 votos en contra. Ahora la Federación valorará las acciones a emprender si no reciben la documentación de los gastos pendientes de justificar.

Guillermo también desveló que en el periodo 2015-2018 no se presentaron las cuentas anuales a la Asamblea ni al Gobierno de Canarias, tal como exige la normativa, ni se liquidó el Impuesto de Sociedades correspondiente, no existen actas de las reuniones de Junta de Gobierno ni de la Asamblea. También reclama ahora el Cabildo de Tenerife una memoria que justifique los gastos de la Copa Cabildo 2018. Todo esto supondrá una multa por parte de Hacienda y la posibilidad de tener que devolver los 5.000€ recibidos por parte del Cabildo de Tenerife. En estos momentos se encuentran en conversaciones con los organismos afectados para tratar de reconducir la situación.