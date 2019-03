Manny Manuel no se desliga de su responsabilidad por el incidente de Las Palmas

El cantante puertorriqueño Manny Manuel ha asegurado este jueves que no se desliga de sus responsabilidades en relación al incidente ocurrido el pasado 24 de febrero en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, donde subió a un escenario con síntomas de embriaguez.

“No estoy desligándome de la situación, de lo que sucedió, y quiero aprovechar para dar las gracias por su comprensión, por su cariño y muestras de apoyo”, ha dicho el cantante en un mensaje dirigido a sus seguidores que divulgó a través de su cuenta en la red social de Facebook.

Cruz Manuel Hernández, nombre real del artista, está en España desde hace semanas para participar en los carnavales de Canarias, aunque sus actuaciones fueron canceladas después de que en su primera presentación fue abucheado por los espectadores al presentar síntomas de embriaguez.

Tras el incidente en la capital grancanaria, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz suspendieron sus restantes presentaciones previstas para los carnavales.

“Extraño mucho mi casa, a mi perra, a Puerto Rico, a mi familia, mis hermanas y mi madre”, ha subrayado el artista en el mensaje grabado, después de asegurar que el cariño recibido por sus seguidores fue “brutal”.

“A los que también escriben cosas no muy bonitas no pasa nada, entiendo su sentir y no estoy aquí para juzgarlos”, ha indicado, además de señalar que entiende “su decepción y su coraje”, pero que los comentarios fuertes son también bienvenidos porque le hacen recapacitar y ser más sólido.

“La vida continúa. No me he escapado de ningún hospital, no estoy pidiendo dinero para que nadie haga colectas. Me están tratando muy bien donde estoy, tengo mucha paz y me siento en un libertad increíble”, ha destacado el cantante.

“Estamos de pie luchando por ser mejor persona. Hablo por Cruz Manuel, por mi ser, que es la base fuerte de lo que sería el artista”, ha añadido.

El cantante ha dicho que dentro de la vergüenza, la tristeza y angustia que ha vivido días atrás, lo importante es el apoyo recibido de la gente.

Ha asegurado que desde hoy es una perspectiva nueva, con “mucha sabiduría y sabiendo quién es quién”.

“Sabiendo cómo son las personas, cómo se han pintado y me han dado una puñalada, pero la vida se trata de eso, de aprender, de continuar y no mirar atrás, sino de mirar hacia el frente”, ha afirmado.

“Decirles que estoy de pie, nada se ha acabado y que comienza una batalla mucho más fuerte, comienza un Cruz Manuel mucho más fortalecido”, ha resaltado el artista.

El cantante concluye dando las gracias por los mensajes de apoyo, además de asegurar que es un ser humano y que la vida continúa.

Los incidentes protagonizados por el cantante caribeño no son nuevos, ya que en 2011 fue encontrado tirado por la Policía de Puerto Rico en una calle de San Juan tras presuntamente ser golpeado por un grupo de desconocidos.

En el año 2015, el artista fue detenido tras chocar contra una patrulla de la Policía mientras conducía en estado de embriaguez.