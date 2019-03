Once semanas decisivas

Las once semanas que, desde hoy, quedan para la celebración de las elecciones locales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo (26-M), empiezan la semana que viene con todo un terremoto: el vía crucis político que sufrirá el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien, lejos de verse abocado a dimitir como hicieran sus iguales de Madrid y Murcia al ser imputados, irá en tal condición este martes al Parlamento de Canarias para dar explicaciones sobre la investigación judicial a la que es sometido como consecuencia del caso Grúas, en cuyo juzgado prestará declaración apenas tres días después. Así arrancan estos 77 días en los que, no lo duden, se decide el futuro de Canarias durante los próximos años, dado que, a medio camino del citado 26-M, hay otra cita con las urnas igualmente trascendental, al celebrarse unos comicios estatales el próximo 28 de abril (28-A). De aquí a once semanas, los canarios votarán siete veces, toda una plusmarca récord a nivel nacional. En abril serán las dos primeras, cuando elijan a sus representantes en el Congreso y el Senado. En mayo llegarán las cinco restantes: dos al Parlamento autonómico (una lista insular y otra regional), otra al Ayuntamiento, una más al Cabildo y la última a la Eurocámara. Ante semejante tablero electoral, los partidos políticos ya han decidido con qué piezas se van a jugar la séptuple partida. Estas son las principales.

INFLUYENTES

A nadie se le escapa que, hoy por hoy, dos son los canarios con mayor proyección en la política estatal, y ambos son tinerfeños. Se trata de Alberto Rodríguez (Podemos) y Melisa Rodríguez (Ciudadanos). Han ganado un notable peso político en las ejecutivas estatales de sus respectivas formaciones, especialmente el de la formación morada, actual número tres de Podemos si a sus recientes primarias nacionales nos atenemos. La otra candidata a las Cortes que hoy destacamos es Ana Oramas (CC), quien ha visto frustrada la posibilidad de su regreso político a las Islas como alternativa a Clavijo, cuya imputación deja a CC sin posibilidad de pactar con Ciudadanos. Y eso que los coalicioneros intentan infiltrar a sus ‘submarinos’ entre los candidatos del partido naranja, como ya hicieron en otras etapas con el PSOE lagunero o el PP santacrucero.

EL ENGAÑO

No. Los canarios no elegimos directamente a nuestro presidente regional, por mucho que se diga en una campaña institucional cuya retirada, por falsa, ya ha sido exigida. Lo que hacemos los isleños es elegir a nuestros diputados autonómicos. De los 70 que salgan de las urnas de mayo (diez más de los 60 de siempre) saldrá nuestro nuevo presidente, con independencia de que sea elegido en una de las siete listas insulares de toda la vida o por la regional, otra novedad. En esa, en la nueva, van los principales favoritos: el socialista Ángel Víctor Torres y el ya citado Clavijo (CC). Por el contrario, los también aspirantes Asier Antona (PP), Noemí Santana (Podemos), Román Rodríguez (Nueva Canarias) y Vidina Espino (Ciudadanos) prefieren la seguridad que otorga lo conocido, e irán en sus respectivas insulares, casualmente la de Gran Canaria en esos casos.

EL ATASCO

Quién le iba a decir a CC que serían los atascos en las carreteras puedan ser un factor de tal relevancia política que ponga en duda que sigan siendo la fuerza más votada al Cabildo de Tenerife, una Presidencia insular que Carlos Alonso (CC) pretende conservar frente a la esperada subida de sus principales adversarios: el socialista Pedro Martín y el popular Manuel Domínguez.

EL REFUERZO

Dejamos para el final a cuatro políticos de los que sin duda, se hablará y mucho en estas once semanas de vértigo preelectoral, empezando por la socialista Patricia Hernández, cuyas reiteradas victorias electorales ha provocado que su partido intente rentabilizarlo ahora tanto en su asalto a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife (donde nunca gobernó el PSOE) como de apoyo a Ángel Víctor Torres en los comicios regionales, en un papel similar al que Mariano Cejas (Ciudadanos) jugará respecto a su líder isleña, Vidina Espino. En las citadas elecciones municipales santacruceras destaca un outsider como Hilario Rodríguez, un histórico de CC que se presenta por Nueva Canarias. Y si todo esto no les parece suficiente, recuerden que encima hay que sumarle a Vox, cuyo líder canario es el polémico Sigfrid Soria.

Y recuerden que, al final de estas once semanas, la jugada decisiva será su voto.