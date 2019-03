Santiago Pérez y La Laguna

Sabidas son mis diferencias con Santiago Pérez, que ya no tienen arreglo porque estoy viejo para arreglos; pero voy a ser justo. A lo mejor ha llegado la hora de que este hombre se convierta en alcalde de La Laguna, después de muchos esfuerzos infructuosos y después, incluso, de haberle ganado a Ana Oramas en una ocasión, si no recuerdo mal. Sería bueno darle a Santiago -muy honesto por convicción y por familia, aunque demasiado aficionado a llevar la política a los juzgados- la oportunidad de regir un municipio al que quiere mucho y por el que ha luchado siempre, con sus aciertos y sus errores. Santiago es un buen tío, tiene sentido del humor, es inteligente, bien formado jurídicamente y muy capaz de sacar adelante todos los asuntos que La Laguna tiene trabados, bien por negligencia de algunos funcionarios, bien por meteduras de pata de los políticos. Va a ser difícil que el partido de Santiago Pérez -que no sé cuál es ahora- logre colocarlo, por sí solo, en el sillón del alcalde, pero en coalición con otros podría gobernar. Por otra parte, será interesante ver ese triple pulso entre el PSOE, Santiago Pérez y Javier Abreu y si son capaces de pactar para colocar como líder a Pérez. Yo no voto en La Laguna, pero si lo hiciera le daría una oportunidad a este hombre, que ya merece un éxito municipal. Ha cambiado mucho, en el sentido de que tiene más experiencia política, más templanza y una edad estupenda para regir la ciudad. Y, además, como conoce mucho derecho administrativo es idóneo para rebatir manías de funcionarios, interpretar bien las normas y darle sentido a un municipio que ha perdido el rumbo. Así que me gustaría que Santiago Pérez tuviera éxito, tanto en su campaña, como en las urnas como en los pactos posteriores. Y lo digo en serio.