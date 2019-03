Sube por error a un coche pensando que era un Uber y aparece muerta

Una joven estadounidense de 21 años, que había desaparecido este viernes, ha sido hallada muerta, según ha confirmado su propio padre en redes sociales.

Las investigaciones sostienen que Samantha Josephson subió a un coche, creyendo que se trataba del Uber que había solicitado, durante la madrugada en Carolina del Sur (Estados Unidos). Sin embargo, se trataba de un particular que no dudó en recoger a la chica.

El diario británico Metro asegura que podría ser un Chevrolet Impala de color oscuro. Pese a que su entorno buscó sin descanso a Samantha, su progenitor comunicaba ayer la peor de las noticias. “Extrañaré y amaré a mi niña por el resto de mi vida. Samantha ya no está con nosotros, pero no será olvidada. Es extremadamente difícil escribir esto y publicarlo, pero la amo con todo mi corazón. Podría seguir escribiendo sobre ella, pero me mata”, ha escrito Seymour Josephson en Facebook.