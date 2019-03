Un paciente con síndrome de Down muere de hambre en la cama de un hospital

Giuseppe Joe Ulleri falleció en 2016 por una supuesta neumonía en el hospital de Manchester Royal Infirmary, o al menos, eso recogía el parte médico. Sin embargo, los familiares jamás creyeron la causa de la muerte y pidieron que se abriera una investigación para esclarecer los hechos. Ahora, se ha demostrado que el hombre, que tenía síndrome de Down, perdió la vida porque el centro hospitalario no lo alimentaba lo suficiente, según recoge el diario británico The Mirror.

Ulleri fue ingresado tras sufrir una caída en la residencia para personas con la citada discapacidad en la que vivía. El afectado fue sometido a una intervención quirúrgica por varios fracturas y, tras la operación, fue alimentado a través de gotero debido al problema de reflujo que padecía.

Posteriormente, sufrió una neumonía en el propio hospital que hizo sospechar a su entorno. Tres años más tarde, la investigación ha concluido que Ulleri estuvo 20 días sin recibir la cantidad de comida necesaria para su organismo.