Ahí la tienen, dándole cariño a los mayores. Coalición Canaria y ANA ORAMAS sólo se acuerdan de ellos cuando truena la época electoral. Mientras tanto, no hay dinero para la dependencia, no hay dinero para la sanidad, crecen las listas de espera y no se construyen centros para los mayores.

Un desastre. A la hora de repartir la mortadela, la Quícara es la primera. Y ella viviendo calentita en Madrid, con un buen sueldo, un buen piso y sin problemas. A costa del pueblo que abandonan. Lamentable.