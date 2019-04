Clavijo y Feijóo claman contra la “discriminación” del Gobierno central

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), y su homólogo en Canarias, Fernando Clavijo (CC), criticaron ayer en Santiago de Compostela la “discriminación” del Gobierno central con aquellas comunidades autónomas “cumplidoras” de las reglas de estabilidad presupuestaria. “Queremos gastar un dinero que es nuestro”, apostilló Clavijo. Una de las reivindicaciones del Ejecutivo gallego, para las cuales llegó a dirigirse por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era la inversión en sanidad y educación de los 125 millones de euros de superávit gallego de 2018, una cuantía que, sin embargo, el Gobierno central rebaja a 104 millones. En el caso de Canarias, la Administración regional reclamaba unos 300 millones que el Ministerio eleva a 1.000 millones como consecuencia de sentencias del Tribunal Supremo en relación al Convenio de Carreteras.

En una comparecencia conjunta en el Pazo de Raxoi, ambos mandatarios demandaron que “se flexibilice” el gasto de estas cuantías y se transfiera a las comunidades lo correspondiente a la liquidación de mensualidades del IVA, a las entregas a cuenta y al cumplimiento de las reglas de estabilidad.

Feijóo concretó que “faltan” unos 825 millones de euros en las arcas autonómicas. Por su parte, Clavijo reivindicó que tanto Galicia como Canarias han sido “serias y rigurosas” con la “limitación” de su gasto y arremetió contra el Ministerio, ya que, debido a los 1.000 millones de euros que calculan de superávit para el Archipiélago, les “obliga” a devolver a los bancos para que “no se pueda utilizar en el bienestar de los ciudadanos”.

El presidente de la Xunta valoró que, a pesar de las “enormes diferencias” de las dos autonomías reunidas ayer y de que están gobernadas por “partidos distintos”, ambos censuran una Administración central “discriminatoria que perjudica a las comunidades que cumplen y benefician” a aquellas que incumplen. “No vamos a seguir por estos derroteros”, remachó. “Los presidentes autonómicos hemos hecho bastante más por la unidad de España que muchos líderes nacionales que se denominan como tales y están enfrascados en planteamientos individuales que no solucionan los problemas de España”, dijo Feijóo en referencia velada a Pedro Sánchez. A juicio del dirigente gallego, hay un “pésimo mensaje” que se lanza a las comunidades autónomas, porque esta situación -que, según sus cifras, provoca que haya un agujero de 825 millones en las cuentas autonómicas- “genera la sensación de que las cumplidoras tienen que justificar hasta el último céntimo de euro y las incumplidoras tienen préstamo de todas las comunidades con la condonación de intereses” de préstamo. “No pedimos que se nos beneficie, sino que no se nos perjudique”, matizó. Feijóo ironizó con que, “si esto no se soluciona”, van a “preguntarse de qué color tienen que poner el lazo las comunidades que cumplimos” con Hacienda. “¿Es necesario entrar en una guerra de lazos para que se cumplan las leyes?”, se preguntó. Y es que, aseveró Fernando Clavijo, “solo con el superávit de Galicia y Canarias el Estado ha podido cumplir” con la Comisión Europea. “Las aproximadamente dos décimas por las que ha cumplido se les debe a los gallegos y a los canarios. No es justo que la ciudadanía tenga que pasar esas necesidades por la insolidaridad de gobernantes que no cumplen con este país”.

En la cita estuvieron también los consejeros de Sanidad de Canarias y Galicia, José Manuel Baltar Trabazo y Jesús Vázquez Almuiña, respectivamente, para tratar las carencias de este servicio público. En este ámbito, Clavijo mostró su “preocupación” por “la falta de médicos” en las Islas y recordó su solicitud para “que se amplíen las especialidades” MIR para “satisfacer las vacantes”. Feijóo lamentó que el Ministerio de Sanidad “se niegue” a autorizar el aumento de las plazas MIR que les había comprometido “verbalmente”.

Los dos mandatarios abordaron igualmente la crisis en Venezuela, donde están “atrapados” 96.000 canarios y gallegos.