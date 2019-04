Dolors Montserrat: “Sánchez y el PSOE han sido lo más perjudicial para Canarias en los últimos 10 años”

La numero uno del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, comenzó la campaña electoral en Canarias. En el acto que celebró ayer en Tenerife afirmó que el PP es “el partido útil para que España continúe defendiendo la unidad de España”. DIARIO DE AVISOS la entrevistó para conocer su visión de los principales temas de la actualidad y de Canarias.

-La nueva Europa es un proyecto en crisis. ¿Tiene ideas para revitalizar el viejo sueño?

“La Unión Europea (UE) nos ha dado los máximos éxitos en un periodo de paz y convivencia. Europa es el mejor continente del mundo: el 7% de la población mundial, el 25% del PIB mundial y, sobre todo, el 50% de las políticas sociales mundiales están en Europa. Por eso, el gran desafío que ahora tiene Europa, junto con el brexit, es la amenaza de la antipolítica, los nacionalismos y los populismos, que buscan romper la UE, como el brexit y Cataluña. Por eso, las próximas elecciones europeas son cruciales, ya que nos jugamos que el próximo Parlamento Europeo sea o no un Parlamento de mayoría antieuropea”.

-La deriva del brexit presagia una larga interinidad del Reino Unido. ¿Cuál es su punto de vista?

“El brexit al principio fue una enfermedad que se podía extender y ahora se ha convertido en el cemento que cohesiona Europa. El brexit nos ha enseñado que fuera de Europa hace mucho frío, a la vez que ha servido para cohesionar y fortalecer la Europa de los 27. Además, sobre el brexit me gustaría transmitir un mensaje claro a todos los españoles que viven en Reino Unido y a todos los británicos que viven en España. El Partido Popular va a defender y proteger sus derechos para que no se vean afectados por la salida del Reino Unido. No los abandonaremos, a diferencia del Gobierno de Sánchez, que durante estos ocho meses ha estado ausente. Tenemos que aprender del brexit, por las consecuencias negativas económicas, políticas y sociales que conllevará. Tiene que ser un aprendizaje, sobre todo para España, para combatir el desafío unilateral del nacionalismo supremacista catalán”.

-Las fuerzas euroescépticas anhelan controlar un tercio de la próxima Eurocámara. ¿Es preocupante esta posibilidad?

“Sí, por supuesto. En las próximas elecciones europeas están en juego los valores de Europa. Una Unión Europea que ha propiciado el mayor periodo de paz, progreso y crecimiento. Por primera vez los partidos antieuropeos podrían formar una mayoría de bloqueo en el Parlamento Europeo y es un peligro que debemos evitar. Somos el único partido capaz de desmontar y atajar las mentiras de los nacionalismos y frenarlos, frente al PSOE de Sánchez, que se ha arrodillado y nos ha doblegado a los españoles ante el independentismo. Recordemos que mientras ha gobernado Sánchez estos 10 meses no ha cerrado las embajadas catalanas, que lo único que hacen es hablar mal de España en el extranjero”.

-Canarias tiene una situación especial en Europa. ¿Cuáles son sus prioridades?

“Las prioridades para un archipiélago como Canarias son muchas. Canarias tiene una situación extraordinaria, situada entre tres continentes, y es un destino turístico por excelencia. Sin embargo, esa misma situación geográfica, además de su insularidad, reducida superficie, relieve y dependencia económica de un reducido número de productos, hace que sean de vital importancia el mantenimiento de las ayudas europeas y de las partidas presupuestarias destinadas al Feder y al Posei; conseguir mejorar la red de transporte europeo; potenciar y facilitar la importación y exportación de sus productos, principalmente, el plátano y el tomate, y lograr que los acuerdos con terceros países no perjudiquen a nuestros agricultores y productores. Los intereses de Canarias han estado bien defendidos por el PP y nuestro eurodiputado Gabriel Mato, y así seguirá siendo, porque el PP siempre pone a Canarias en el centro de las decisiones. No como Sánchez, que le ha dado la mano a Torra y la espalda a los canarios al quitarles 300 millones del Presupuesto para contentar a los independentistas. Sánchez y el PSOE han sido lo más perjudicial que le ha pasado a Canarias en los últimos 10 meses”.

-¿Cuáles son sus preocupaciones sobre Europa en estos momentos?

“España, junto con Alemania, Francia y Portugal, debe jugar un papel fundamental ahora que el Reino Unido abandona la Unión Europea. España, con el PP, debe liderar una Europa europeísta. Frente al populismo, garantizamos una Europa en paz y libertad, que siga creciendo económicamente y creando empleo. Una Europa segura, en la que las personas sean el centro de todas las decisiones. Todas las instituciones reconocen que hay signos de desaceleración, que exigen tomar decisiones para evitar que pueda convertirse en recesión. Por eso es necesario un Gobierno del PP, que impida que una posible crisis económica europea llegue a los españoles. Y si el 28-A Sánchez y su vicepresidente económico Pablo Iglesias vuelven a gobernar, la crisis está asegurada”.

-¿Deben Europa y España ser más activas en la solución del problema de Venezuela?

“El trabajo que ha hecho el Partido Popular en Bruselas y, por consiguiente, el Partido Popular Europeo, ha sido encomiable en este sentido. De hecho, fue una delegación del PPE, encabezada por Esteban González Pons y con el canario Gabriel Mato y José Ignacio Salafranca, la que viajó a Venezuela y fue expulsada por Maduro. Necesitamos unir fuerzas en Europa para devolver la libertad y la democracia a Venezuela. O se está con Maduro o se está con el pueblo venezolano. Nosotros, claramente, con los venezolanos. España debería liderar la respuesta de la Unión Europea ante el drama de Venezuela. Y esto lo entienden mejor que nadie ustedes, los canarios. La actitud del Gobierno de Sánchez ante este drama es decepcionante. Sánchez y borrell, en vez de apoyar al pueblo venezolano, han estado solo preocupados en no molestar a Nicolás Maduro, Rodríguez Zapatero y Pablo Iglesias”.