El expresidente peruano Alan García, ingresado tras pegarse un tiro cuando iba a ser detenido

El expresidente de Perú Alan García ha sido ingresado en un hospital después de que presuntamente se disparase cuando iba a ser detenido por la Policía en su residencia, en el marco de las investigaciones por la presunta trama de sobornos de la constructora Odebrecht, según fuentes citadas por la emisora local RPP.

Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad acudieron este miércoles a la vivienda del exmandatario en Miraflores para cumplir la orden de arresto que pesaba sobre él. Las fuentes citadas por RPP han indicado que los agentes se lo encontraron ya herido.

El abogado Genaro Vélez ha confirmado al diario peruano ‘El Comercio’ que el expresidente ha sido ingresado en el hospital Casimiro Ulloa, aunque no ha dado más detalles al respecto. Según la cadena América Televisión, está en estado crítico.

García está siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht. La Policía también ha detenido este miércoles a Luis Nava, exsecretario general de Presidencia, y Miguel Atala, exvicepresidente.

El antiguo presidente siempre ha defendido su inocencia pese a las sospechas en su contra y el martes reiteró esta postura en un mensaje publicado en Twitter: “Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado”.

García gobernó Perú en dos mandatos –de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011– y en los últimos años ha hecho frente a las acusaciones vertidas contra él por presunta corrupción. En noviembre, solicitó asilo sin éxito a Uruguay tras refugiarse en la Embajada uruguaya en Lima.

Además de a García, la trama corrupta de Odebrecht también ha salpicado a otros mandatarios de Perú como Alejandro Tolero, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzcynski, así como a la dirigente opositora Keiko Fujimori.