“El machaqueo constante de Coalición Canaria tiene que ver con su agotamiento electoral”

La politóloga Nira Fierro Díaz es un valor en alza dentro del PSOE de Canarias. Concejal en el Ayuntamiento de Tacoronte, vinculada al Cabildo, la vicesecretaria de Acción Política encabeza la lista al Parlamento por Tenerife en las elecciones del 26 de mayo, después de las legislativas nacionales del 28 de abril, además de coordinadora de la campaña autonómica.

-Con tantas elecciones juntas o cercanas en el tiempo, ¿no se confunde el mensaje?

“En el PSOE lo tenemos clarísimo. Afrontamos las elecciones generales con el aval de estos diez meses de gestión de Pedro Sánchez, que han sido un impulso a la agenda social y nos han devuelto la dignidad como ciudadanos. Hemos recuperado derechos sociales que estaban consolidados, hemos hablado del salario mínimo, de igualdad, de becas, de dependencia, de vivienda… Después de siete años de corrupción y oscurantismo del Partido Popular, hemos generado unas expectativas en forma de ilusión y esperanza”.

-¿Y las malas compañías?

“Recuerdo que a finales de mayo de 2018 decían con la moción de censura [contra Mariano Rajoy] nadie apoyaba a Pedro Sánchez. Después, que habíamos pactado con los independentistas [los separatistas catalanes y vascos]. Ahora, cuando los Presupuestos Generales del Estado no han salido, ¿qué? Ni una cosa ni la otra. El Partido Socialista dialoga con las fuerzas que están representadas en el Congreso de los Diputados, porque es una responsabilidad. Más allá de eso, nuestro esfuerzo ha estado volcado en intentar lograr una amplia mayoría para darle la vuelta a este país”.

-¿Qué significa el lema de la campaña? Haz que pase…

“Bueno, haz que pase que siga siendo posible una España diferente, que se mantenga esa agenda, que sigamos con esos viernes sociales [del Consejo de Ministros], que continuemos pensando en los pensionistas, en el empleo de calidad, que prosigamos avanzando por la senda que abrimos en junio de 2018”.

-Para el Ejecutivo regional son “viernes negros”…

“El machaqueo constante al Gobierno de España, al PSOE de Canarias y a Ángel Víctor Torres tiene mucho que ver con la pérdida de votos de Coalición Canaria. Su miedo es que dentro de unos meses no van a estar en el Gobierno de Canarias. Es directamente proporcional. Son expertos en generar ruido y en levantar cortinas de humo basadas en la crispación, que es insultante hacerlo desde las instituciones. Están en esa tesis para desviar la atención de su propia gestión. Han decidido llevar esa estrategia simplemente por agotamiento electoral”.

-¿En qué caladeros pretende pescar votos Coalición Canaria?

“Están con ese discurso viejuno que hemos comprobado que no nos ha llevado a ninguna parte y que no ha sacado a Canarias de los peores datos en dependencia, pobreza o sanidad. Son muy responsables de la situación de Canarias en los últimos treinta años. Por lo tanto, pocos recursos les quedan cara a las generales y las autonómicas”.

-Los pactos poselectorales parecen inevitables, una obligación más que una opción…

“Nosotros salimos a ganar las elecciones y estamos convencidos de que, después del 26 de mayo, Ángel Víctor va a ser presidente del Gobierno de Canarias. Asumimos esa responsabilidad con muchísima ilusión y ganas. Es verdad que las circunstancias de la política han creado una nueva realidad y debemos dialogar. La línea roja para el Partido Socialista está en la extrema derecha, para lo cual animamos a la sociedad a que se movilice para que [Vox] no entre en el Parlamento de Canarias. Desde luego, en nuestro congreso de septiembre de 2017 establecimos nuestra preferencia en un pacto progresista [con Podemos y Nueva Canarias], de cambio. Miramos a la izquierda. Veremos qué proponen las urnas”.

-En esa mesa de entendimiento cojea la pata de Podemos. Una dificultad añadida, ¿no?

“No seré yo quien juzgue los procesos internos de otras formaciones políticas. La izquierda siempre ha adolecido de ese mismo problema. Estamos en un momento en el que la transversalidad del diálogo ha de estar por encima de todo y nosotros confiamos en que después del 26 de mayo tengamos el respaldo suficiente para oxigenar Canarias. El Partido Socialista lo intentó desde el Gobierno”.

-Duró un año y pico…

“No es casualidad. El Servicio Canario de la Salud cumple veinticinco años, de los que uno y medio estuvo gestionado por el PSOE y tres por el Partido Popular. Algún tipo de responsabilidad tendrá Coalición Canaria en la sanidad, uno de los más graves problemas que sentimos y sufrimos los canarios y las canarias. Así lo reflejan todos los indicadores sociales”.

-Con tanto superávit, no será por dinero…

“Lo que es inconcebible es que Canarias disponga de 1.700 millones de euros más en su Presupuesto que hace cinco años y no sirva para nada, porque el Gobierno es incapaz de gestionarlo. Lo hemos visto cuando hay 782 millones sin ejecutar, en una tierra con el 40% de la población en pobreza o en riesgo de exclusión social: cuatro de cada diez personas”.

-Se quejan de que no les dejan utilizar el remanente sobrante…

“Podrían usar ese dinero en inversiones financieramente sostenibles. Juegan a confundir. Pero no es real. Ya no cala en la gente, que percibe otra cosa. Hay una parte que se podría dedicar perfectamente a reformas de colegios o de centros de salud y no lo han hecho. No es una cuestión económica, sino de voluntad política. No han colocado la sanidad ni la educación ni las pensiones ni la dependencia entre sus prioridades”.

-¿Cómo está administrando CC la herencia del PSOE en las cuatro áreas que coordinaba hasta diciembre de 2016?

“Nuestras áreas hicieron un bien socialmente reconocido a las personas que viven en Canarias. Dimos un vuelco a la sanidad pública, con Jesús Morera. Lo vimos también en los servicios sociales y empleo, con la vicepresidenta Patricia Hernández; igual que en Obras Públicas y Transportes, de la mano de Ornella Chacón, y en transparencia, función pública y justicia, con Aarón Afonso. El PSOE cumple sus compromisos y Coalición Canaria presume. Los resultados están ahí. No inventamos”.

-¿El apoyo que Casimiro Curbelo (AGS) ha prestado a Fernando Clavijo es un impedimento para futuras colaboraciones con el equipo de Ángel Víctor Torres?

“El Gobierno de Canarias no solo ha estado mantenido por la Agrupación Socialista Gomera, sino por el Partido Popular. Vamos, Clavijo ha estado ahí porque ha habido partidos que han sido cómplices de sus políticas. Desde el PSOE invitamos a las fuerzas representadas en el Parlamento que se forme a explorar las posibilidades. Si ASG vuelve a estar en la Cámara, nos sentaremos a dialogar. No juzgaremos las decisiones que hayan tomado en esta última legislatura”.

-Los pactos en cascada han sido en Canarias las cataratas del niégala. Al menos esa fuente de conflicto se ha secado…

“Conocemos la idiosincrasia local, de los pueblos, y somos conscientes de las rencillas que se pueden generar. Sabemos que en ese ámbito existe una importante carga personal en las relaciones políticas. Eso nos llevó muchas veces a fracasar, al no comprender cada una de las realidades municipales y atender las particularidades. Dicho lo cual, el Partido Socialista ha sido leal y escrupulosamente respetuoso con lo que firma”.

-¿Ha funcionado el pegamento de la cohesión?

“La discrepancia es inherente a la condición humana y absolutamente natural. Ángel Víctor Torres fue elegido secretario general hace prácticamente dos años, cogimos un partido que estaba con una gestora y hemos normalizado sus órganos, abrimos los espacios de debate que necesita el partido y hemos desarrollado diversos procesos de candidaturas. La gestión se aprobó en diciembre por unanimidad. Tenemos un partido engrasado de abajo arriba, con la militancia muy activa, con fluidez de información. Encaramos estas elecciones en unas condiciones muy favorables. Eso es producto de un trabajo de hormiguitas con nuestras agrupaciones locales, con los secretarios insulares y, desde luego, es el resultado de la generosidad, el diálogo y el consenso”.

-¿Cuáles serían las primeras acciones de gobierno?

“Estoy segura de que, cuando Ángel Víctor sea presidente, tratará prioritariamente en sus primeros meses de mandato la lucha contra la pobreza, la educación, la sanidad, la dependencia, las pensiones no contributivas (con un complemento de cien euros al mes), la transición ecológica, la economía social…”.

-¿Qué radiografía hace el Partido Socialista de Tenerife?

“En el marco de la estructura de Canarias, las infraestructuras y las dotaciones sanitarias, la dependencia, la vivienda y la movilidad, tediosa e insufrible, son pilares elementales de Tenerife”.