Héctor Gómez: “Consideramos inaceptables las declaraciones de CC en las que pone en duda y se señala al poder judicial”

El isorano Héctor Gómez afronta por primera vez ser cabeza de cartel a unas elecciones: capitanea la plancha del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Su papel en la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez como secretario de Relaciones Internacionales del PSOE le posicionaba como aspirante al top 3 al Parlamento Europeo, pero, finalmente, concurrirá a la Cámara Baja. Muchos le auguran un brillante futuro político, aunque sabe que no puede confiarse, ni fiarse, sobre todo, de los que hoy le aplauden. Visita DIARIO DE AVISOS siendo consciente de que tanto las elecciones generales como las autonómicas y locales pueden colocar a su partido en muchas instituciones que han sido terreno hostil para los socialistas. Nueve meses de gestión en el sector turístico como director de Turespaña, su última experiencia.

-¿A qué se debe el descenso en el número de turistas en las Islas frente al auge en el resto del país? ¿Le preocupa?

“Hay diferentes factores que se dan en este campo. Primero, a la a recuperación de determinados destinos turísticos que son competencia de Canarias, como es el caso de Turquía y demás. Pero también es cierto que hemos vivido los dos últimos años de 2017 y 2018, cifras récord. Se da una situación el año pasado en la que el conjunto del país se produce un incremento del 1,1% en número de turistas, pero un incremento en gasto en destino del 3,1. En el caso de Canarias existe una normalización en el número con un descenso aproximado de un 3%, pero un incremento de un 3% de gasto en destino. Tengo que destacar que, desde el Gobierno de España y también desde aquí, las diferentes administraciones están haciendo un muy buen trabajo en materia de promoción y posicionamiento del destino Canarias”.

-¿Hay entendimiento y coordinación entre el Estado y las Islas en el sector turístico?

“Tengo que decir que en la vertiente turística, en materia de promoción se está desarrollando una tarea coordinada y un muy buen trabajo. Por eso, Canarias es un destino líder en el conjunto del país en el contexto internacional. Por lo tanto, yo creo que la senda de orientar la estrategia a un turista cosmopolita de mayor gasto en destino es la estrategia. En las cifras en las que nos estamos moviendo, un dos o un tres por ciento son escenarios de normalización del sector. Creo que en esa línea, Canarias tiene margen de crecimiento”.

-¿A pesar del brexit?

“Sigue existiendo la incertidumbre, toda vez que Teresa May ha fracasado una y otra vez en su propósito de aprobar en el Parlamento británico lo acordado con la Unión Europea (UE). Por lo tanto, May está muy debilitada en su posicionamiento. Tuve la oportunidad de estar en el Reino Unido haciendo diferentes contactos y la situación es de preocupación máxima, sobre todo, por la situación de implosión que se da en el propio propio Reino Unido a propósito de esta salida. Lo deseable es una salida acordada, pactada. Si no fuera así, hablamos de un marco en el que hay que trabajar muy mucho para minimizar las consecuencias. Cabe también la posibilidad de que convoque elecciones y las elecciones llevan implícitas un segundo referéndum, y que esto se pueda solventar desde otra perspectiva”.

-Hablando de Europa, ¿qué queda de ese proyecto romántico de Europa? ¿El brexit no debilita ese sueño europeo?

“Desde luego, el brexit es un gran desafío para el proyecto europeo. Nos encontramos en un contexto internacional muy volátil. Europa demanda ahora liderazgos. España ha ido perdiendo en los últimos años presencia y fuerza, liderazgo en Europa y en el contexto internacional. Con la entrada Pedro Sánchez en estos diez últimos meses se ha ganado mucho espacio y se ha creado un eje franco-alemán también con España y Portugal que viene a potenciar la fortaleza del proyecto europeo. No olvidemos que hasta el propio Trump ha declarado a la UE como enemigo y amén de las injerencias de otros países como puede ser el brexit, para debilitar el proyecto europeo”.

-¿Considera que la política internacional de EE.UU. se centra en poner palos en la rueda de sus competidores comerciales?

“Trump ha roto el multilateralismo. Está desarrollando una estrategia de ruptura absoluta del multilateralismo y con una agresividad en el ámbito internacional, desafiando incluso a la ONU y determinados acuerdos establecidos muy fuertes por parte de Estados Unidos con la UE. Eso genera distorsión, desequilibrio y preocupación en el contexto internacional. Queremos unos Estados Unidos fuerte, que sean capaces de colaborar y no en la línea en la que se encuentran de confrontación permanente. Todo ello se puede resumir en esa definición que él mimo ha hecho de considerar a la UE como enemigo de Estados Unidos”.

-Hablando de política internacional, ¿no ha estado el PSOE demasiado condicionado por su socio en algunas votaciones en el Congreso, Podemos, en la respuesta a la situación de Venezuela? ¿No ha sido una postura muy tenue en el apoyo a Juan Guaidó?

“Para nada ha estado condicionado el Partido Socialista. El PSOE ha tenido siempre una posición firme con respecto a Venezuela. Transcurrido ese plazo de días que se facilitó inicialmente, optamos por reconocer la figura de Juan Guaidó. A partir de ahí, lo que deseamos es que se lleve a cabo una salida a esta situación de bloqueo en Venezuela, que está afectando directamente a la población, con una convocatoria de elecciones inminente y que se pueda salir lo antes posible de esta situación dramática que sufren. Ese liderazgo que tuvo Pedro Sánchez en el reconocimiento de Guaidó tuvo un respaldo importante en el resto del continente”.

-Abordemos ahora la política de gobernar vía decreto a tan pocos días de las elecciones. Unos decretazos que firma Otegi, según Pablo Casado. ¿Está el PSOE demasiado supeditado por los apoyos de los radicales vascos y los independentistas?

“La demostración de que no es así es que el PSOE elevó al Congreso los presupuestos y, definitivamente, no entraron en trámite. Por lo tanto, son declaraciones de cara a la galería. Hay que recordar que el PSOE llega al Gobierno por una sentencia ejemplar del órgano judicial, en concreto, de la Audiencia Nacional, que pone las cosas claras sobre las prácticas del Partido Popular. Por lo tanto, a estas alturas hablar de esto, no solo es un error, sino que está fuera de lugar”.

-Hablando de decretos, quedan muchos relacionados con Canarias, entre otros, los de los plan de empleo de Canarias y sus 42 millones, los 18 para la pobreza. Es lo que reclama Coalición Canaria.

“La estrategia de confrontación permanente, motivada por un calendario electoral continuo, ha motivado a CC y al Gobierno de Canarias para llevar a cabo una línea de confrontación extremadamente agresiva con el Gobierno de Pedro Sánchez desde el minuto cero. Esta línea está orientada, por un lado, a no dar cuenta de los graves problemas de gestión que tiene Canarias en materia de Sanidad, Educación, Servicios Sociales, infraestructuras viarias y tantos otros temas que tenían que haber sido atendidos desde aquí y no se ha hecho. En relación de este plan de Empleo, la ministra, Magdalena Valerio, ya dejó claro su propósito de aprobarlo vía Consejo de Ministros sin mayor dilación, pero hay que entender que estamos ante un presupuesto prorrogado. Ese presupuesto tiene una serie de consideraciones de carácter técnico que limitan el flujo normal o la firma de los acuerdos, pero luego hay salidas políticas”.

-¿Llegarán los 18 millones de euros para luchar contra la pobreza antes de las elecciones?

“Todos los Ministerios están trabajando en tiempo y forma para sacar los acuerdos establecidos, pero nos encontramos en el cuarto mes del año con un presupuesto prorrogado. Esto, desde luego, limita mucho la acción de gobierno y formalizar todo y cada uno de los acuerdos. Me consta en que todos los miembros del gobierno quieren sacar adelante cuanto antes todos los acuerdos”.

-El pasado viernes se aprobó el decreto del superávit para las Comunidades Autónomas, entre las que están las Islas.

“Es una medida muy potente, para que entre otras comunidades, Canarias pueda invertir su superávit. Me sorprende notablemente que todo los pasos que se dan desde Canarias estén orientados a responsabilizar a Madrid de todo lo establecido en los presupuestos de 2018”.

-Su partido ha responsabilizado de ese superávit a la inejecución del Gobierno de Canarias de sus propios presupuestos. ¿Tiene constancia de que en esos 947 millones estén los 500 de la sentencia del convenio de carreteras?

“Ha habido un baile de cifras pero, independientemente de esto, de lo que tiene que preocuparse el Gobierno de Canarias es de no tener superávit y de que todos esos recursos se inviertan con todas y cada una de las necesidades que tiene esta comunidad autónoma. Además, el CC no puede responsabilizar de su mala praxis a otros”.

-Con respecto a los pactos en Madrid. ¿Apuesta más con un pacto con Ciudadanos como el secretario de Organización José Luis Ábalos o ve razonable un pacto con independentistas y vascos?

“Hay que plantear esto desde la siguiente perspectiva: punto uno, el Partido Socialista aspira a sacar el mejor resultado posible en estas elecciones que nos permita montar un gobierno solido y potente. Nosotros,a diferencia de otras formaciones políticas, no establecemos un cordón sanitario a otras formaciones. Es cierto que en el caso concreto de la ultraderecha, nosotros no tenemos absolutamente nada que negociar. Formaciones políticas que plantean escenarios con la pérdida de derechos de la mujer, eso no está dentro de nuestro ideario o programa. Por lo tanto, descartando esa opción, nosotros no ponemos cordones sanitarios a absolutamente nadie. Estamos dispuestos a dialogar con todos por el bien del país. Lamentablemente, Ciudadanos ha entrado en esa dinámica de no querer pactar con Sánchez o con el PSOE en su conjunto. Parece que están más preocupados de esa guerra en la derecha, de mantener el liderazgo de las tres formaciones de la derecha, que de buscar el bienestar y el progreso de España”.

-Y en Canarias, ¿después de las críticas tan duras desde las Islas, pactarían ustedes de nuevo con CC?

“Será la dirección regional de Ángel Víctor Torres quien la determine la política de alianzas, por ser también el candidato la Presidencia del Gobierno. Nos encontramos en un muy buen escenario, también en Canarias, para ganar las elecciones y, a partir de ahí, la dirección correspondiente articulará los mejores acuerdos, siempre pivotando sobre acuerdos progresistas. Canarias necesita un cambio de velocidad, de modernización de la gestión de los servicios públicos, de impulso real y romper con esta dinámica de queja, de beligerancia y de confrontación permanente”.

-¿No sería un error estratégico volver a pactar con Coalición Canaria después de no apoyar la moción de censura y de la beligerancia con Pedro Sánchez?

“El Partido Socialista ha tomado buena nota de lo que sucedió en esta legislatura y lo que sucedió en la ruptura del pacto en 2016. También estamos tomando muy buena nota de todo lo que está sucediendo y de la dinámica actual de confrontación. Pero, repito, cualquier tipo de acuerdo, los órganos del partido decidirán, no obstante, la organización tiene muy presente lo que ha sucedido en los últimos tiempos y también tiene muy presente lo que le conviene a Canarias”.

-¿Condiciona el hecho de que Fernando Clavijo esté imputado?

“Nosotros tenemos nuestro propio marco que regula la posibilidad o no de concurrir en una lista electoral. En cuanto al resto de formaciones políticas, veremos en función de cómo se encuentren cuando llegue el momento”.

-¿Qué valoración hace de las declaraciones en las que Fernando Clavijo y CC insinuaban que ha habido cambio en la Fiscalía en el caso Grúas para perjudicar al presidente en su proceso judicial?

“No aceptamos que se señale al poder judicial. Consideramos inaceptables ese tipo de declaraciones nada acertadas y, desde luego, nada tiene que ver con lo que sucede en el poder judicial, que se merece el máximo respeto por parte de los responsables públicos”.

-¿Qué opinión tiene sobre la sentencia de Las Teresitas? El PSOE parece que no se ha querido mojar demasiado.

“Nosotros somos siempre muy respetuosos con el poder judicial. En este caso, es el momento de que asuman la responsabilidad de esa mala praxis, que asuman lo que dictamina esa sentencia y que las formaciones políticas asuman también, su responsabilidad”.

-¿Qué le lleva a concurrir en las listas al Congreso de los Diputados?

“Desde 2017 formo parte de la dirección Federal del Partido Socialista en la Secretaría de Relaciones Internacionales. He podido participar activamente en el Comité electoral Federal. He coordinado el programa de las elecciones europeas de 2019 también. Después de esta experiencia de 10 meses en el área de Turismo, evidentemente, y ante la situación que se daba por la convocatoria de elecciones, he hablado con la dirección y también sometido a la consulta a la militancia, me decidí a dar este paso. Hay que dejar claro que no solo representan y defienden a Canarias lo que elevan más el tono”.

MANDELA Y TERESA DE CALCUTA COMO MODELOS DE HUMANIDAD

El poder de dar ejemplo y su nivel de persuasión motivó que Nelson Mandela y Santa Teresa de Calcuta movilizaran a gente a propiciar cambios impensables para la sociedad en la que vivían. El candidato socialista al Congreso de los Diputados por esta provincia, Héctor Gómez, los tiene como espejos en f los que mirarse. La capacidad de persuadir hoy es más reducida ante el aluvión de información y mensajes en la época en la que vivimos. Si lo vinculamos con el ámbito político, el descrédito que padece la clase política también lo asume como otro reto. El camino que quiere marcar es el que se fundamente en esa filosofía de dar ejemplo de Mandela y Teresa de Calcuta, aunque todo hoy se ponga en duda o se discuta a golpe de tuit. Sabe que su formación política está ante el reto de desbancar a Coalición Canaria de más de 25 años de poder en las Islas, aunque reconoce que no será fácil. Ahora sus fuerzas se centran en contribuir a un Gobierno estable para España de la mano de Pedro Sánchez, con el que mantiene una estrecha relación. A ver si lo consigue.