Milo, 19 años, asistente al mitin de Vox en Santa Cruz: “El Islam es una verdadera amenaza a las libertades”

“Esto no es nada sorprendente, la izquierda radical que tenemos en Canarias ha decidido usar la violencia”. Así de tajante se manifestó Milo, de 19 años, que asistió al mitin de Vox celebrado en la tarde de ayer martes, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. “Han intentado agredir a policías, gritándoles desde lejos que “ser policía vergüenza me daría””, lamentó.

Según esta versión de los hechos, una docena de encapuchados instigaron la protesta que se produjo antes del acto a las afueras del Recinto Ferial. “Nosotros estábamos muy tranquilos gracias a la policía”, detalló. Aclara que lo acontecido en la tarde de ayer podría explicarse en dos partes: “En la primera, hemos entrado de forma pacífica al mitin de Vox y nos han recibido llamándonos nazis, y poco menos que asesinos; y, en la segunda, una vez dentro del recinto, ya estuvieron controlados por la policía y solo nos gritaban”. El cierre del evento se produjo con total normalidad.

“Musulmanes, por favor, no nos asesinen”, reza la camiseta del joven y cuando se le pregunta al respecto, Milo dice que “esto no es un movimiento de Vox, sino de la razón a nivel mundial”. “Tenemos un problema con el Islam, que es una ideología disfrazada de religión que trata a las mujeres como basura y las oprime”, sentencia. “No se trata de partidos políticos, se trata de ideas y valores que defendemos”, comenta. “El Islam es una verdadera amenaza a la libertad de las mujeres, individual y económica”, asegura sin reparos.

Llama la atención la gorra con la que este joven atiende a DIARIO DE AVISOS en las proximidades del Recinto Ferial y en la que está plasmado el eslogan utilizado por Donald Trump para ganar las últimas elecciones de Estados Unidos, ‘Make America Great Again’. “Nosotros también creemos que España ha sido un país en el que ha merecido la pena vivir, pero hemos sufrido la época de la posmodernidad, que nos ha traído lideres débiles, intolerancia (refiriéndose a la izquierda y a los musulmanes), y creemos que es la hora de defender la libertad”, asegura.

En el mitin del partido en Santa Cruz de Tenerife sorprendió la presencia de chicos muy jóvenes. Respecto a esto último, Milo es bastante claro: “Hay unas ideas que se defienden y creemos que no son solo para las personas mayores. Nosotros defendemos al individuo; al joven que va a la Universidad y no puede pensar por sí mismo porque no tiene libertad de expresión; defendemos que los jóvenes puedan vivir en libertad y tener nuestra familia, empresa y prosperar sin que el Estado nos diga cuánto nos tiene que requisar”.

La lucha entre la derecha y la izquierda vive su momento de mayor tensión, sobre todo, después de la irrupción de la formación liderada por Santiago Abascal a nivel nacional. Se podría decir que incluso entienden el concepto de libertad de una forma totalmente diferente. “Nosotros no hacemos como la izquierda, que va repartiendo derechos como si no valiesen nada, creemos que la libertad no es hacer lo que nos da la gana, dar patadas o hacer manifestaciones. La libertad es responsabilidad y asumir las consecuencias de nuestros actos”, concluye Milo sin ambages.