Olé, Cayetana

A mí, Cayetana Álvarez de Toledo, que es marquesa, cabeza de lista del PP en Cataluña, me gusta. Es una mujer valiente, culta, habla bien y no se achanta. Con marquesas así, yo hago España. Lleva la bandera española en la muñeca, no tiene miedo a los alborotadores independentistas que la escrachan y se ve que está acostumbrada a los piqueteros de Puerto Madero, porque pone una sonrisa cuando la empujan. Quiero decir que, además de su indudable atractivo físico, es una mujer sin miedo, o con pocos miedos, capaz de enfrentarse a cualquiera, con la palabra y, si es preciso, alzando la voz. Cayetana ha sido un buen fichaje de Pablo Casado y ella dice que está en el PP porque han cambiado las cosas y porque el suyo es un partido con nuevas ideas y nuevas metas. A Rajoy se lo cargó la prudencia excesiva, a esta mujer no la van a tumbar tan fácilmente, aunque luche en territorio hostil, en un terreno donde la izquierda es independentista y la derecha es Ciudadanos. El PP es un retal. Vamos a ver si es capaz de conseguir superar los paupérrimos resultados de los populares en las elecciones anteriores y se coloca bien, de cara al futuro. Lo tiene difícil, sobre todo también por el empuje vigoroso de Vox, que en los últimos días sigue subiendo. De las encuestas no hagan caso porque ninguna de ellas va a acertar; yo creo que ni las del sabio electoral Narciso Michavila, porque con un 40% de indecisos a estas alturas va a ser difícil hacer un pronóstico fiable. Ni siquiera las encuestas a pie de urna van a ser fiables: los españoles mienten siempre, desde tiempo inmemorial. Pero yo iba a Cayetana; vaya fortaleza de mujer, vaya elegancia y vaya ganas de ganar. Me descubro.